Trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, Thanh niên Công an nhân dân luôn là lực lượng xung kích, tiên phong. Với bản lĩnh kiên định, lý tưởng trong sáng và tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện, vươn lên, thế hệ trẻ Công an nhân dân đã và đang khẳng định năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm kịp thời ghi nhận những thành tích, chiến công của tuổi trẻ Công an nhân dân, đồng thời tạo động lực cho thanh niên nỗ lực rèn luyện, cống hiến, năm 2009, Bộ Công an triển khai giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”. Qua 15 năm, giải thưởng đã vinh danh hàng trăm gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó góp phần bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát triển các phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân.

Kỷ niệm 15 năm triển khai giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” là dịp của các thanh niên Công an tiêu biểu được tôn vinh trong những năm qua, thông qua những câu chuyện điển hình giàu cảm xúc. Trong đó có những gương mặt đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo, trực tiếp đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn bình yên cuộc sống. Có những câu chuyện đặc biệt xúc động của những nhân vật cống hiến và hy sinh thầm lặng trong sự nghiệp phục vụ nhân dân, sự phát triển ổn định của đất nước.

Hơn 300 thanh niên Công an đã được vinh danh, đại diện cho những nhân tố tiêu biểu trên các mặt trận trọng yếu: bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ nhân dân. Ở tuyến đầu, họ là lực lượng xung kích; trong đấu tranh với tội phạm, họ giữ vai trò tiên phong; trên không gian mạng, họ làm chủ công nghệ và dữ liệu; trong nghiên cứu khoa học và tại cơ sở, họ gần dân, sát dân. Nhiều cá nhân được vinh danh nay giữ vị trí chủ chốt, trực tiếp tham mưu và chỉ huy các nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục khẳng định thanh niên Công an nhân dân là lực lượng trụ cột của ngành. Sự ghi nhận kịp thời từ giải thưởng cao quý đã tiếp thêm niềm tin và động lực để các chiến sĩ bền bỉ cống hiến, kiên định vì công bằng xã hội, an ninh Tổ quốc và bình yên của nhân dân.

Đặc biệt, chương trình tuyên dương, trao giải thưởng 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2025 - những đại diện xuất sắc cho thế hệ thanh niên Công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặt niềm tin sâu sắc vào tuổi trẻ Công an nhân dân, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích, tạo động lực cho thanh niên phấn đấu, cống hiến, trưởng thành; hết sức chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ trong lực lượng Công an nhân dân. Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”, nay là “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" - phần thưởng cao quý nhất của Bộ Công an dành cho thanh niên Công an được tổ chức hằng năm, qua 15 năm đã chứng minh sức sống, sự lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên Công an nỗ lực rèn luyện, cống hiến, thi đua.

Với 364 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu đã được tuyên dương, trao giải trong 15 năm qua, đến nay, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, là tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân. Trong chương trình ngày hôm nay, 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho thế hệ thanh niên Công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp tiếp tục được tôn vinh.

“Mỗi thành tích, mỗi chiến công của các đồng chí tuy ở từng lĩnh vực khác nhau, từng thời điểm khác nhau nhưng đều là kết tinh của tinh thần kiên trì học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”; luôn xung kích, gương mẫu đi đầu, chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nền an ninh, trật tự của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.



Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, các đoàn viên thanh niên Công an nhân dân - những người được tiếp lửa nhiệt huyết, tự hào sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, “ngọn lửa tiên phong” lan tỏa mạnh mẽ động lực, truyền cảm hứng về khát vọng học tập, cống hiến, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công, tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới trên các mặt công tác.

Cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân, nhất là người đứng đầu cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo đúng tinh thần mà Bác Hồ đã dạy “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của thanh niên, tin tưởng, giao việc, giúp đỡ và tạo điều kiện để thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đủ năng lực tổ chức, tập hợp, hướng dẫn thanh niên Công an nhân dân để trăm nghìn người như một, ra sức phấn đấu, cống hiến, phụng sự vì Đảng, Tổ quốc và nhân dân./.