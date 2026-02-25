Kỵ mã thồ hàng tham gia tranh tài Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng

Một kị mã phi nước đại băng băng về đích. Ảnh: Tường Quân - TTXVN



Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng năm nay diễn ra với nhiều điểm đặc biệt, ý nghĩa: Đây là năm đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ thành tỉnh Đắk Lắk mới. Lễ hội đua ngựa được tổ chức vào năm Bính Ngọ, năm con ngựa càng thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Nhiều kị sỹ không nắm chắc dây cương đã phải bỏ cuộc trong chặng đua. Ảnh: Tường Quân - TTXVN



Hội đua ngựa năm nay có sự tham gia của 16 kỵ mã đến từ 16 thôn của xã Tuy An Tây. Các kỵ mã thi đấu 4 vòng, mỗi vòng có 4 kỵ mã tham gia đường đua dài 2km. Sau đó, 4 kỵ mã xuất sắc sẽ tham gia vòng chung kết tranh giải Nhất, giải Nhì và đồng giải Ba. Các kỵ mã tham gia tranh tài đã thể hiện những màn rượt đuổi gây cấn, hấp dẫn, nỗ lực trên từng chặng đường đua để đạt được kết quả cao nhất.

Chị Ngô Thị Mỹ (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, các chú ngựa năm nay chạy đua tranh nhau khá hấp dẫn ở mỗi vòng đấu. Có những chú ngựa nhỏ nhưng được các kị sĩ huấn luyện, giữ cương khá chắc tay nên chạy tốt. Mấy năm qua, chị Mỹ bận công việc nên không đi xem đua ngựa được. Năm nay là năm Bính Ngọ rất ý nghĩa nên chị quyết tâm không bỏ lỡ dịp vui xuân này.

Theo ông Nguyễn Hữu Chi (chủ ngựa đua ở xã Tuy An Tây), năm nay dù số lượng ngựa đua ít nhưng các kỵ mã đã thi đấu tốt hơn mọi năm. Các kỵ sỹ cũng đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn; đồng thời tạo nhiều tiếng cười cho du khách đến xem, cổ vũ, vui xuân. Ông Chi mong muốn, Hội đua ngựa sẽ được mở rộng với quy mô lớn hơn để tạo điều kiện cho người nuôi ngựa.

Kết quả cuộc đua, kỵ mã số 1 (thôn Thế Hiên) đoạt giải Nhất; kỵ mã số 13 (thôn Xuân Bình) đoạt giải Nhì; hai kỵ mã số 5 (thôn Phong Thái) và số 10 (thôn Xuân Lộc) đồng giải Ba; kỵ mã số 6 (thôn Thái Long) đoạt giải phong cách.

Kỵ sỹ Lê Thành Trung đoạt giải Nhất chung cuộc chia sẻ, anh rất vui khi chiến thắng trong cuộc đua và đem lại nhiều tiếng cười cho người dân, du khách trong những ngày đầu năm mới. Anh Trung cho biết, anh không tập luyện thường xuyên nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, khi tham gia anh cố gắng giữ chắc dây cương, không để bị rớt ngựa và kiên trì bám đường đua.

Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo và đặc sắc của vùng đất Tuy An Tây nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Sự độc đáo và đặc sắc của Hội đua ngựa này thể hiện rõ nét nhất ở các kỵ sỹ nông dân điều khiển các kỵ mã thồ hàng quanh năm gắn bó với người dân trên nương rẫy nhưng khi bước vào đường đua đã trở thành những “chiến mã” mạnh mẽ, đầy khí thế.

“Để đem lại những giây phút hào hứng, sôi nổi trên đường đua, những kỵ sỹ nông dân vừa lao động vừa huấn luyện cho các kỵ mã thồ hàng. Hình ảnh ấy là biểu tượng sinh động cho tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và lòng quả cảm của con người trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa các kỵ sỹ, kỵ mã mà còn là sự tôn vinh đời sống lao động, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa lâu đời của địa phương”, ông Nguyễn Lê Vũ nói./.