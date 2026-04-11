Ký kết vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG và Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1

Lễ ký kết nhằm hiện thực hóa các định hướng tại Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 về điều chỉnh quy hoạch này.



Đây cũng là dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo phương án đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện 8 theo tinh thần phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Đối với Khánh Hòa, dự án không chỉ là một dự án nguồn điện quy mô lớn mà còn góp phần hình thành nền tảng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng gắn với ngành năng lượng. Việc triển khai dự án LNG Cà Ná tạo điều kiện để mở rộng chuỗi giá trị năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tạo ra lợi thế của một HUB LNG (kho cảng LNG trung tâm) cho khu vực miền Trung và miền Nam với lợi thế cảng nước sâu và nền địa chất ổn định. Từ đó, từng bước định hình một “thủ phủ” công nghiệp, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, một Trung tâm dịch vụ công nghiệp năng lượng tái tạo, tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo toàn cầu.



Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná được quy hoạch với quy mô gồm 1 nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG, công suất 1.500 MW, dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện quốc gia; hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất từ 1 - 1,2 triệu tấn LNG/năm; 1 bồn chứa 220.000 m3; 1 bến cảng nhập khí LNG; đê chắn sóng phía Đông dài 2.400 m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ phục vụ vận hành dự án.

Nơi được chọn xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná (xã Cà Ná). Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước của dự án trên 139 ha; trong đó diện tích phần đất trên 28 ha và phần mặt nước trên 111 ha. Tổng chi phí thực hiện dự kiến 57.385 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư được xác định theo mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào vận hành trong năm 2030.



Tại buổi lễ, hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná giữa Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với vốn huy động 3.000 tỷ đồng cũng đã được ký kết, cam kết giải ngân trước 30/6/2027. Đây là cam kết cho thấy chiến lược đầu tư bền vững và tầm nhìn dài hạn của Tổ hợp năng lượng - Cảng Logistic - Khu công nghiệp xanh do Trungnam thực hiện.

Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná) được đưa vào khai thác sử dụng. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Cảng biển tổng hợp Cà Ná là cảng biển nước sâu có thể phát triển để tiếp nhận tàu từ 300 - 500 nghìn tấn. Bên cạnh đó hình thành khu logistics vận chuyển bằng đường bộ, cao tốc, đường sắt trong tương lai. Và HUB – điểm tập kết đa chức năng phục vụ xuất nhập khẩu trung chuyển cho lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện gió, điện gió ngoài khơi, dịch vụ cảng biển cho hàng hóa siêu trường siêu trọng tại khu vực.



Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trungnam cho biết, đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp nội địa trong các dự án trọng điểm của khu vực và của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW và chiến lược phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.



Hiện Trungnam đang thi công cảng 1B, nên việc thực hiện tiếp Khu công nghiệp Cà Ná và Nhà máy Nhiệt điện LNG là cam kết quan trọng cho việc một doanh nghiệp nội địa thực sự tâm huyết và rất quyết tâm đồng hành cùng địa phương trong việc hình thành chuỗi hạ tầng Cảng - Kho - Nhà máy Nhiệt điện LNG và khu công nghiệp xanh trong tương lai gần.



Với gần 1,6GW năng lượng tái tạo đã hòa vào điện lưới quốc gia, Tập đoàn Trungnam đang tiếp tục phát huy năng lực của mình với nhiệm vụ thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm, đáp ứng mục tiêu “giảm dần tỷ trọng điện than, ưu tiên phát triển điện khí trong nước, phát triển các nguồn điện khí LNG nhập khẩu..., phát triển các dự án sử dụng khí LNG và hạ tầng nhập khẩu LNG đồng bộ với quy mô phù hợp”, hướng đến sản xuất hydro amoniac (NH3) trong tương lai.



Bên cạnh đó, Tập đoàn Trungnam còn phát huy tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó có việc phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ trở lại các doanh nghiệp nội địa khác cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua cụm dự án công nghiệp bao gồm Khu công nghiệp - Nhà máy Nhiệt điện LNG - Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná. Qua đó, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển đưa ngành công nghiệp, năng lượng trở thành trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Dự án không những cung cấp nguồn điện nền ổn định cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt điện năng cho nền kinh tế trong giai đoạn tới, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về việc giảm dần điện than và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn.



Đối với tỉnh Khánh Hòa, dự án sẽ tạo động lực to lớn trong tổ hợp Công nghiệp - Cảng biển - Năng lượng tại khu vực phía Nam tỉnh. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.



Với tầm vóc và ý nghĩa quan trọng đó, UBND tỉnh mong muốn dự án phải thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phương pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt nhất và tổ chức thực hiện hiệu quả nhất. Đây chính là trách nhiệm lớn của các bên có liên quan; qua đó để dự án về đích đúng tiến độ trước năm 2031 - ông Trịnh Minh Hoàng nêu rõ./.