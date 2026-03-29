Ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với 4 tỉnh nam Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái- TTXVN Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Đến nay, mối quan hệ đó tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh nam Lào đã đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, nông nghiệp, thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước được mở rộng; hoạt động giao thương qua cửa khẩu ngày càng sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân hai bên.

Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với 4 tỉnh của Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào gồm Attapư, Chămpasắc, Salavan và Sê Kông giai đoạn 2026- 2030. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Tại hội nghị ký kết hợp tác, đại biểu 4 tỉnh nam Lào bày tỏ cảm ơn những đóng góp, giúp đỡ của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Sự gắn kết keo sơn này đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị trong khu vực. Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn trên nhiều lĩnh vực. Từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và bốn tỉnh nam Lào ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối giao thương, phát triển logistics, hợp tác nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn ổn định khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sekong và Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ.

Theo đó, các bên thiết lập mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tập trung vào các dự án trồng cây công - nông nghiệp, phát triển cây gỗ lớn, cung ứng giống cây trồng tại vùng dự án, cũng như nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực khai thác khoáng sản./.