Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Đầu phiên họp sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Cuối phiên họp sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận; Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo chương trình, chiều 7/4, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Nội dung này cũng được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Cuối phiên họp chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử./.