Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, biên bản kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết: Đã có 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sau khi được bầu, Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng theo quy định.

Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ông Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957; quê quán: xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; là Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học. Ông là Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, XIV; là Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (năm 2024); Bí thư Quân ủy Trung ương (từ 8/2024); Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI./.