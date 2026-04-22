Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hoàn thiện các quy định về thí điểm cơ chế chính sách phát triển văn hóa

Nhìn nhận quy định mức bảo đảm chi cho văn hóa 2% tổng chi ngân sách nhà nước là đúng nhưng chưa đủ, đại biểu Trần Văn Khải (Ninh Bình) cho rằng, vấn đề là 2% đó được cơ cấu ra sao? Bao nhiêu cho thiết chế cơ sở, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, an toàn - an ninh văn hóa số, ... Nêu câu hỏi, đại biểu Ninh Bình lý giải, nếu không làm rõ, chúng ta có thể đạt chỉ tiêu về tổng lượng chi nhưng không đạt mục tiêu chiến lược về hiệu quả chi. Từ đó, đại biểu đề nghị sửa nội dung dự thảo Nghị quyết theo hướng ngoài việc bảo đảm mức sàn 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa, cần quy định rõ ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách hằng năm cho chuyển đổi số văn hóa, hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia và số hóa di sản đã được xếp hạng, bảo đảm lâu dài về an ninh văn hóa số.



Phân tích về cơ chế chấp nhận rủi ro tại Điều 8 và Điều 11 dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) đánh giá, định hướng chính sách đã đúng nhưng chưa đủ để vận hành. Dự thảo đã đề cập cơ chế khoán chi, đặt hàng và Quỹ văn hóa theo hướng chấp nhận rủi ro nhưng chưa làm rõ cách thức nghiệm thu và quyết toán. Trong thực tế, đây chính là nút thắt lớn nhất trong việc triển khai các chính sách liên quan đến thanh quyết toán, bởi đang áp dụng logic quản lý tài chính công truyền thống vào lĩnh vực văn hóa.



Đại biểu đề nghị sửa Điều 8 theo hướng quy định rõ nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách phải thông qua một quy trình độc lập; kết luận của Hội đồng về giá trị tư tưởng, nghệ thuật là căn cứ chủ yếu để nghiệm thu, quyết toán. Đồng thời tại Điều 11, cần bổ sung nguyên tắc không yêu cầu hoàn trả các chi phí hợp lý đã thực hiện trong trường hợp dự án không đạt hiệu quả kinh tế như dự kiến nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng nghệ thuật. “Nếu không làm rõ các nội dung này thì việc chấp nhận rủi ro sẽ rất khó thực hiện”, đại biểu Thủy cảnh báo.



Đi sâu phân tích các quy định về thí điểm trong dự thảo Nghị quyết, đại biểu cho rằng, dự thảo đã thiết kế một loạt chính sách theo hướng thí điểm trải ở nhiều điều khoản khác nhau như Điều 4 quy định thí điểm các mô hình thiết chế văn hóa (trong đó có mô hình đô thị di sản), Điều 8 cho phép thí điểm cơ chế khoán chi, đặt hàng cho sáng tạo, Điều 11 đề cập thí điểm các mô hình văn hóa số, Điều 10 và Điều 11 quy định về thí điểm Quỹ văn hóa nghệ thuật. Đây là cách tiếp cận phù hợp với tính chất của lĩnh vực văn hóa, khi nhiều nội dung còn mới, cần phải thử nghiệm chính sách trước khi luật hóa. Điểm tích cực là dự thảo đã bắt đầu làm rõ thời gian thí điểm, phổ biến là trong khoảng từ 5 đến 10 năm.



Tuy nhiên, theo đại biểu này, phần quan trọng hơn của cơ chế thí điểm không phải là thời gian, mà là cách thiết kế nội dung và cơ chế thực hiện. Hiện còn nhiều điểm chưa rõ. Về chủ thể thực hiện và quy định thí điểm, dự thảo đang có sự thiếu nhất quán, dẫn đến khó xác định rõ thẩm quyền, đặc biệt trong trường hợp phát sinh vấn đề cần xử lý hoặc trách nhiệm giải trình.



Nhiều quy định mới dừng ở mức "cho phép thực hiện thí điểm" mà chưa xác định rõ nội dung nào được phép khác với luật hiện hành, khác ở mức độ nào và trong giới hạn nào. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, khi Quốc hội cho phép thí điểm - đặc biệt là thí điểm các chính sách có thể khác với quy định của luật - thì Nghị quyết phải xác định rõ các nội dung cốt lõi này. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng hoặc không triển khai được do thiếu căn cứ cụ thể, hoặc giao quá rộng cho các cơ quan thực thi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Đánh giá dự thảo hiện chưa làm rõ mục tiêu và tiêu chí đánh giá thí điểm, đại biểu Nguyễn Phương Thủy chỉ ra rằng, hầu hết các điều khoản chỉ dừng lại ở việc nêu định hướng chính sách mà chưa xác định rõ mục tiêu đầu ra cần đạt được sau thời hạn thí điểm. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá về hiệu quả và quyết định có nên tiếp tục hay mở rộng phạm vi thí điểm hay không.