Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: “Định lượng” văn hoá, mở đường cho sức mạnh mềm quốc gia

Thảo luận tại Tổ, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) cho biết, báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030 đã khái quát nhiều vấn đề thời gian qua, đồng thời đưa ra các định hướng lớn cho giai đoạn tới. Quan tâm đến lĩnh vực văn hoá, đại biểu nêu rõ, trong báo cáo, đặc biệt là trong dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đã đề cập nhiều quan điểm quan trọng liên quan đến văn hoá. Nếu bám sát các quan điểm này, lĩnh vực văn hoá- nền tảng, động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển đất nước, sẽ có cơ hội phát triển đột phá.



Đáng chú ý, lần đầu tiên các chỉ tiêu về công nghiệp văn hoá, chỉ số sức mạnh hội nhập quốc gia được đưa vào nghị quyết. Theo đại biểu, việc đưa các chỉ tiêu về văn hoá vào định lượng sẽ là cơ hội để phát triển văn hoá tốt hơn.



Góp ý vào báo cáo, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng, tới đây cần phải đầu tư nhiều hơn cho công nghiệp văn hoá, đặc biệt là kể những câu chuyện quốc gia thông qua các sản phẩm văn hoá như điện ảnh, âm nhạc, du lịch văn hoá và các loại hình văn hoá khác. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, quốc gia nào kể được những câu chuyện của mình tốt hơn ra thế giới sẽ có lợi thế cạnh tranh toàn cầu, nhất là khi thời gian vừa qua đã có một số thành công cụ thể. Ví dụ điển hình là năm 2025, các Concert quốc gia, những bộ phim như Mưa đỏ, Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối, cùng các chương trình nghệ thuật, mỹ thuật, thời trang.



Đại biểu nhấn mạnh, Hà Nội có lợi thế trong dẫn dắt sự phát triển công nghiệp văn hoá của cả nước. Nếu biết kể những câu chuyện cụ thể, hấp dẫn bằng những hình thức hiện đại sẽ tạo ra sức mạnh mềm cho sự phát triển của đất nước.



Đồng tình với báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và các nhiệm vụ năm 2026, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) cho rằng, Việt Nam đã vượt qua năm 2025 nhiều khó khăn nhưng vẫn hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, năm 2026 đang diễn biến rất phức tạp, tình hình thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng hai con số; giá xăng dầu tăng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư công. Quốc hội đã kịp thời xem xét để sắp tới thảo luận, ban hành một số quy định về Thuế bảo vệ môi trường, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nguyên liệu bay. Đại biểu đồng tình với những giải pháp kịp thời này, đồng thời lưu ý cần quan tâm đến vấn đề phòng, chống buôn lậu khi có chênh lệnh giá với các nước láng giềng, tránh tình trạng thất thoát. Đại biểu cũng nhất trí với báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách để tháo gỡ các dự án chậm triển khai nhằm khơi thông nguồn lực.



Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cho biết, đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay đang phải tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, cần tiếp tục quan tâm đến các đơn vị sự nghiệp. Các đại biểu Quốc hội đã đề nghị cần phải rà soát mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà mô hình này đang được chuẩn bị đánh giá sau một năm thực hiện. Đại biểu lấy ví dụ với những đơn vị sự nghiệp cần đánh giá hiệu quả để tổ chức theo khu vực như trạm y tế.



“Tôi cho rằng nên tính toán để đưa về khu vực để đảm bảo về con người, nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ xuyên suốt, trực thuộc Sở Y tế sẽ phù hợp trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp. Trước kia là quận, huyện chỉ đạo trực tiếp nhưng hiện nay việc tổ chức theo trung tâm khu vực, có sự hướng dẫn của Sở Y tế và tuyến Trung ương xuống cơ sở, sẽ đảm bảo hơn”, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt thảo luận.



Ngược lại, có những nhiệm vụ hiện tổ chức theo khu vực nhưng cần nghiên cứu đưa về các xã, phường như văn phòng đăng ký đất đai để tránh phát sinh cơ quan trung gian, không cần thiết. Đối với mô hình Trung tâm nuôi dưỡng, phục vụ người có công, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt đề xuất sử dụng nguồn lực từ doanh nghiệp tư nhân. “Để các doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư, phục vụ người có công theo cơ chế đặt hàng. Còn quỹ đất mà chúng ta giao thì có thể khuyến khích phát triển dịch vụ, chúng ta không cần phải tổ chức bộ máy; việc đầu tư tài sản, cơ sở vật chất rồi phải duy tu, bảo trì, bảo dưỡng rất tốn kém. Tôi cho rằng tư nhân hoá mô hình đó nhưng vẫn đảm bảo việc chăm sóc các đối tượng được quan tâm”, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh./.