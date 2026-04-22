Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Dành tối thiểu 2% ngân sách cho phát triển văn hóa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa, Chính phủ đã tập trung xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam để thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Nghị quyết tập trung giải quyết hai vấn đề lớn: tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa; và huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa.



Cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của đại biểu và rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo nguyên tắc: các chính sách đã rõ, đã chín, bảo đảm khả thi, có sự đồng thuận cao sẽ quy định ngay trong Nghị quyết. Đồng thời đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung cần có sự điều hành linh hoạt, các nội dung mới cần được thí điểm ban hành chính sách đặc thù.



Dự thảo Nghị quyết đã xác định rõ nguồn lực phát triển văn hóa gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội. Về khoản chi từ ngân sách nhà nước, Bộ trưởng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương để xác định rõ cơ cấu của 2% này, bảo đảm việc chi cho văn hóa đúng mục tiêu.



Về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung thêm một khoản tại Điều 2 nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc, với mục đích chăm lo, bảo đảm cho nhân dân được tiếp cận, tham gia thụ hưởng văn hóa, đồng thời nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Bộ sẽ nghiên cứu để tiếp thu đề xuất của đại biểu Quốc hội về cơ chế khuyến khích các cơ sở tư nhân miễn giảm phí, lệ phí cho nhân dân trong các điểm tham quan và các hoạt động vào ngày 24/11.



Về cơ chế, chính sách bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, Bộ trưởng cho hay, các cơ chế, chính sách, giải pháp được thiết kế theo hướng ưu tiên nguồn lực tài chính bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một và nghệ thuật truyền thống. Bộ trưởng cũng tiếp thu ý kiến góp ý về chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, công trình kiến trúc mang đậm bản sắc Việt Nam, đình chùa, làng cổ; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù cho văn hóa các dân tộc thiểu số, phát triển không gian bảo tồn văn hóa làng bản truyền thống gắn với phát triển du lịch, phát huy vai trò chủ thể văn hóa để tạo sinh kế bền vững.



Đối với ý kiến của các đại biểu tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình về việc truyền dạy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong nhà trường, Bộ trưởng cho biết đây là đề xuất rất hay, Bộ sẽ nghiên cứu để tiếp thu.



Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, dự thảo đã tiếp thu, bổ sung những chính sách cụ thể, thiết thực từ cơ sở, mang tính đột phá và có sức lan tỏa cao, như quy định về việc tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được giao quản lý, vận hành, khai thác sử dụng một số thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở.