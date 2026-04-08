Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: 17 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, danh sách bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà:



1. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960; quê quán: phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình; là Tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng (từ 7/2021), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 4/2021); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.



2. Ông Lương Tam Quang, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965; quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 8/2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Đại tướng (từ 10/2024), Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (từ 6/2024); Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 6/2024); Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (từ 3/2025); đại biểu Quốc hội khóa XVI.



3. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao



Ông Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961; quê quán: phường Thủy Xuân, thành phố Huế; là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và ngoại giao, Đại học Quan hệ quốc tế. Ông Lê Hoài Trung là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 10/2023); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ (từ 9/2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.



4. Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ



Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967; quê quán: xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; là Thạc sĩ Kinh tế, Đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Đại học chuyên ngành Chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (từ 10/2025); Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (từ 9/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.



5. Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp



Ông Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 25/12/1966; quê quán: xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An; là Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV (2/2025- 4/2026); Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.



6. Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính



Ông Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 2/8/1971; quê quán: xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh; là Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Tài chính-Tín dụng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ 2/2025); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội (từ 3/2025); Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.



7. Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương



Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên; là Tiến sĩ Hóa học, Đại học chuyên ngành hóa Hữu cơ-Hóa dầu. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương (từ 12/2025); thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (từ 12/2025); Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (từ 1/2026); đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.



8. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường



Ông Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1/10/1977; quê quán: xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng; là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ 2/2026); đại biểu Quốc hội khóa XVI.



9. Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng



Ông Trần Hồng Minh sinh ngày 4/11/1967; quê quán: xã Hồng Sơn, Hà Nội; là Tiến sĩ ngành Cầu đường-Nền móng và công trình ngầm, Thạc sĩ, Kỹ sư ngành Xây dựng công trình quốc phòng, Đại học chuyên ngành Chỉ huy kỹ thuật công binh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 2/2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.



10. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình; là Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Lịch sử. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (từ 12/2025); đại biểu Quốc hội khóa XVI.



11. Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ



