Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng: Thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN

Những Nghị quyết quan trọng gồm: Quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa XVII; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2026; Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 ngày 30/11/2024 của Quốc hội; Quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí); Dừng chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương; Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030,...



Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP ở mức hai con số; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được quan tâm; niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng hết sức quan trọng để thành phố tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới, với khí thế mới, quyết tâm mới và kỳ vọng mới.



Đến thời điểm này, bộ máy chính quyền thành phố cần chuyển mạnh sang hành động theo đúng phương châm đã đặt ra là "Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá" góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 45 Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng ngày 16/3/2026, đó là xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á, góp phần quan trọng cùng cả nước hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.



Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố cần tiếp tục đoàn kết một lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và các đại biểu khóa XVII cần phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tiếp tục đổi mới với tinh thần thẳng thắn, cầu thị; thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.



Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu nêu rõ, ngay sau Kỳ họp này, HĐND tiếp tục phối hợp với UBND từ sớm, từ xa, dân chủ thảo luận, tích cực tổ chức hội thảo để thống nhất quan điểm nhận thức quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương; đưa ra mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phân bổ hiệu quả nguồn lực.



UBND thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thực hiện thủ tục đầu tư và có giải pháp ổn định giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và những kiến nghị của cử tri và nhân dân.



Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu đồng thời nhấn mạnh, đối với các đồng chí vừa được HĐND thành phố tín nhiệm bầu, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới và quyết đoán của thành phố cảng anh hùng. Mỗi người phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo cảm hứng để cống hiến và sáng tạo; đồng thời, đề cao tinh thần cầu thị, chia sẻ, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.