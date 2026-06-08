Kỳ họp thứ hai Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Chủ trì kỳ họp có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Tham dự còn các Ủy viên Hội đồng, thành viên các tổ biên tập đề án tổng kết, Ban Thư ký khoa học, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn cho biết, Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các tài liệu quan trọng phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; góp phần chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc bổ sung, phát triển đường lối, Cương lĩnh, văn kiện Đại hội XV của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Năm 2030 là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, tròn 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam cũng là thời điểm tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là dịp nhìn lại một thế kỷ Đảng lãnh đạo dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển mà còn là thời điểm có ý nghĩa bản lề để tổng kết những vấn đề mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam, làm sâu sắc hơn nhận thức về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tiếp tục phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xác lập những luận cứ khoa học cho việc hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước trong những thập kỷ tới.

Các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung lớn: Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo, phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Các khung hướng dẫn tổng kết đối với ban, bộ, ngành và địa phương; cho ý kiến về dự kiến danh mục đề tài Chương trình KX.04 giai đoạn 2026-2030.

Các đai biểu nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là công trình tổng kết lịch sử - lý luận - thực tiễn có tầm vóc chiến lược đặc biệt. Việc tổng kết không chỉ nhằm khẳng định những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn làm rõ những quy luật vận động, bài học lớn, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, phác thảo tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo.

Đối với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng nhằm đánh giá quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; làm rõ sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Yêu cầu đặt ra là việc tổng kết phải bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính lịch sử, tính hệ thống và tính dự báo; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết lịch sử với khái quát lý luận, giữa đánh giá thành tựu với nhìn thẳng vào hạn chế, điểm nghẽn, vấn đề mới đặt ra. Các báo cáo tổng kết của ban, bộ, ngành và địa phương cần bám sát định hướng chung, đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; làm rõ mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm có giá trị và kiến nghị có tính khả thi.

Các ý kiến tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu. Kết quả kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương, phục vụ trực tiếp việc bổ sung, phát triển lý luận của Đảng, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới./.