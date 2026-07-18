Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi: Thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định; thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao…



Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định còn một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo thực hiện như tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu công thấp; vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; thiếu quỹ đất sạch, tiến độ xây dựng các khu tái định cư chưa theo kịp nhu cầu thực tế và tiến độ thu hút đầu tư…



Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN



Dựa trên thực tế, với tỉ lệ 100% đại biểu biểu quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; trong đó thống nhất Tờ trình 308/TTr-UBND ngày 6/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% xuống còn 9% tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.





Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát diễn biến thực tiễn để bổ sung kịch bản tăng trưởng và tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026 - 2030.



Bên cạnh điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 bao gồm một số nội dung như: khẩn trương rà soát, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, cập nhật kịch bản tăng trưởng; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sát với thực tiễn nhằm phát huy tối đa nguồn lực, tạo động lực, không gian phát triển mới, nâng cao năng lực bộ máy vận hành đảm bảo thông suốt; khẩn trương hoàn thiện công tác lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao…



Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng thông qua nhiều Nghị quyết khác như Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III; giao biên chế công chức năm 2026 cho các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương cấp tỉnh; chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…



Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều vấn đề đã được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi. Các nội dung chất vấn tập trung vào hai nhóm vấn đề về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu thực hiện các dự án đầu tư; về thu hút đầu tư và giải quyết các dự án chậm tiến độ. Nội dung trả lời của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở đi vào trọng tâm, thể hiện tinh thần cầu thị, làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế.





Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, biến khó khăn thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.



“Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, toàn diện và ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh./.