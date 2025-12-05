Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Giảm chồng chéo, tập trung nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Để quản lý thống nhất, hiệu quả, thực chất và bền vững hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, trùng lặp nhiệm vụ trong các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ xây dựng Báo cáo đề xuất cho chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên cơ sở tích hợp 3 Chương trình nói trên của giai đoạn 2021 - 2025.

Thống nhất với sự cần thiết hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh, việc hợp nhất này sẽ góp phần giảm chồng chéo về chính sách, đối tượng, địa bàn; khắc phục những tồn tại, hạn chế thực hiện 3 Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn nhất, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với cấu trúc Chương trình gồm 2 hợp phần, đề nghị Chính phủ chỉ đạo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan hữu quan, rà soát phê duyệt chương trình bảo đảm không trùng lặp về nội dung giữa các hợp phần và với các chương trình, dự án đã có quyết định hoặc đang trình quyết định chủ trương đầu tư; về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan. Đồng thời, Trung ương chỉ nên quy định khung, giao chỉ tiêu, còn các hoạt động cụ thể, chi tiết nên giao cho địa phương lựa chọn, quyết định đầu tư để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Tráng A Dương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bên cạnh đó, cần lựa chọn nội dung, chính sách thực sự có tính chất mục tiêu, để tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm như: hạ tầng dân sinh, phát triển sản xuất gắn với phát triển nông, lâm nghiệp; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; bảo vệ và phát triển rừng, môi trường sinh thái; đầu tư cao hơn, đặc biệt cho các dân tộc thiểu số rất ít người, đồng bào sinh sống ở vùng cao, biên giới và quy hoạch, ổn định dân cư sinh sống ở vùng có nguy cơ thiên tai, sạt lở, giải quyết những vấn đề bức xúc, thiết yếu, đặc thù ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo./.