Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Dự thảo tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức quân sự địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực phù hợp với mô hình tổ chức mới; đồng thời, rà soát, sửa đổi các quy định cấp bách nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt của các cơ quan, tổ chức, tăng cường phân cấp, xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gồm 3 chương, 13 điều. Trong đó, Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện và giải thích từ ngữ; cụ thể giải thích các thuật ngữ gồm: không tham nhũng; vì lợi ích chung; hậu quả thiệt hại; khắc phục hậu quả thiệt hại, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho địa phương, đất nước; không có khiếu nại, tố cáo hoặc đã giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo; vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế tư nhân; vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước; vi phạm pháp luật trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi. Chương II quy định về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chương III quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này dự kiến được thực hiện trong 3 năm. Trường hợp sau thời điểm hết hiệu lực nhưng thời gian tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả vẫn còn thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi hết thời hạn này (không quá 2 năm)./.