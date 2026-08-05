Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Gắn kiến trúc với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa vùng miền

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

* Làm rõ nội hàm “bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc”Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc đề xuất sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý hoặc thay thế 14 điều, bãi bỏ 4 điều, giữ nguyên 23 điều. Đối với quản lý kiến trúc, dự luật làm rõ nội hàm “bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc”, gắn kiến trúc với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa vùng miền; khuyến khích phát triển kiến trúc mang bản sắc, phù hợp điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội của từng địa phương để xây dựng các yếu tố nhận diện, đánh giá và bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị như một loại hình văn hóa đặc thù, thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.Dự luật cũng hoàn thiện công cụ quản lý kiến trúc, đặc biệt là quy chế quản lý kiến trúc, thi tuyển phương án kiến trúc (Điều 14, Điều 15, Điều 17), đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, về quy chế quản lý kiến trúc, sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thống nhất với quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục ban hành.Đối với thi tuyển kiến trúc (Điều 17), bổ sung quy định về thi tuyển ý tưởng kiến trúc và tuyển chọn ý tưởng, phương án kiến trúc; bổ sung quy định công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình thuộc dự án đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt, công trình thuộc dự án không sử dụng vốn đầu tư công thì không bắt buộc phải thi tuyển kiến trúc. Trường hợp cần thiết phải thi tuyển kiến trúc thì người có thẩm quyền quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ thực hiện của dự án... để phù hợp với thực tiễn và trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng.Đồng thời với đó, dự luật nghiên cứu, lồng ghép, bổ sung các yêu cầu phát triển kiến trúc xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (Điều 11, Điều 12, các điều, khoản liên quan), thể chế hóa định hướng về phát triển văn hóa Việt Nam.* Tránh gây lãng phí và gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệpThẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, cơ quan này cơ bản tán thành nội dung sửa đổi Điều 5 dự thảo Luật. Tuy nhiên, việc phân cấp cho UBND các cấp (bao gồm cả cấp xã) tự xác định và cụ thể hóa bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc có thể phát sinh vướng mắc do kiến trúc là lĩnh vực chuyên môn sâu, có tính hệ thống, liên vùng. Ủy ban đề nghị nghiên cứu chỉnh lý quy định này theo hướng UBND cấp tỉnh ban hành bộ tiêu chí, khung hướng dẫn chung về bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, cấp xã căn cứ theo các quy định khung này để thực hiện mà không tự quy định lại các tiêu chí về bản sắc văn hóa.Cơ bản tán thành chủ trương phân cấp, phân quyền và thẩm quyền tổ chức lập, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc theo mô hình chính quyền 2 cấp được thể hiện tại dự thảo luật, tuy nhiên, nhằm bảo đảm tính khả thi, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị nghiên cứu việc không bắt buộc lập Quy chế trên toàn bộ ranh giới hành chính mà tập trung vào khu vực đặc thù, đô thị mới, khu trung tâm. Đặc biệt, cần có quy định kiểm soát chặt chẽ thiết kế đô thị đối với các dự án bất động sản quy mô lớn do tư nhân đầu tư và các khu vực ven hồ, ven sông, ven biển để bảo vệ cảnh quan chung. Bên cạnh đó, cần bổ sung cơ chế kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng không gian đô thị, phát triển kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.Về công trình kiến trúc có giá trị, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu luật hóa tiêu chí cốt lõi nhận diện, phân loại công trình; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong quy trình tổ chức lập, phê duyệt, công bố và điều chỉnh danh mục; nghiên cứu cơ chế tham vấn ý kiến của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội đồng chuyên gia độc lập và cộng đồng dân cư trước khi quyết định đưa công trình vào danh mục và quy định cơ chế quản lý, bảo tồn, hài hòa lợi ích của chủ sở hữu các công trình có giá trị kiến trúc nổi bật nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng di tích.Ủy ban này cũng cơ bản nhất trí với việc thu hẹp phạm vi các chức danh bắt buộc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc nhằm cắt giảm thủ tục hành chính; đồng thời đề nghị nghiên cứu bãi bỏ quy định thời hạn 10 năm của chứng chỉ hành nghề, thay vào đó quản lý hiệu lực tự động dựa trên kết quả cập nhật Điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD). Đối với các chức danh được miễn chứng chỉ, thực hiện cơ chế “tự công bố - tự chịu trách nhiệm” kèm theo chế tài hậu kiểm nghiêm ngặt.Về việc bắt buộc ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM), nghiên cứu không áp dụng đồng loạt mà cần có lộ trình, chỉ bắt buộc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt, dự án vốn đầu tư công nhằm tránh gây lãng phí và gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp./.