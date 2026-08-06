Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư dự án đường Vành đai 5

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 02 nội dung: việc thành lập thành phố Quảng Ninh; việc thành lập thành phố Bắc Ninh . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 5 nội dung: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự thảo được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong kết nối giao thông vùng, giảm áp lực cho khu vực trung tâm Thủ đô, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc. Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, cơ bản hoàn thành các đoạn ưu tiên vào năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Dự thảo đề xuất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ định thầu, quy hoạch, phân chia nguồn thu và hình thức đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai Dự án.

Đối với chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai Dự án phù hợp với kết quả lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, dự thảo đề xuất điều chỉnh 5 nhóm nội dung, gồm: điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư, hướng tuyến, vị trí một số ga và bổ sung các tuyến nhánh kết nối; cập nhật phương án kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông; điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở cập nhật phạm vi đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mặt bằng giá và quy định về quản lý chi phí; cập nhật nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, điều chỉnh tiến độ đầu tư tuyến nhánh kết nối cảng Nam Đồ Sơn phù hợp với tiến độ đầu tư cảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án./.