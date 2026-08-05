Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo vệ quyền lợi của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành. Dự thảo tập trung sửa đổi các quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước, phân cấp nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, chuyển từ cơ chế chấp thuận sang cơ chế thông báo đối với một số hoạt động, hoàn thiện hệ thống khái niệm và quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tăng cường thực hiện trên môi trường điện tử và bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan gồm 4 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 15 điều để phù hợp với chức danh, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Nội dung của dự thảo bổ sung quy định giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; sửa đổi, bổ sung Điều 58 theo hướng quy định doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp không xác định được chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền. Cơ quan Hải quan chủ trì thực hiện giám sát việc tiêu hủy./.