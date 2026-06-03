Kịp thời nắm bắt dư luận và kiến nghị của người dân trên không gian mạng

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến cả về nhận thức, phương thức chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận hành Hệ thống thông tin và điều hành tác nghiệp của MTTQ thống nhất từ cấp Trung ương đến cấp xã. Nền tảng Mặt trận số được vận hành gồm các phân hệ, trong đó Cổng Mặt trận số 24/7 - Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân. Hệ thống đã tiếp nhận 1.527 phản ánh kiến nghị; tỷ lệ phản ánh kiến nghị các cấp Trung ương trả lời chiếm 77%, cấp tỉnh trả lời chiếm 29,39% và cấp xã trả lời chiếm 40.95%.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong công tác 6 tháng đầu năm. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận hành phần mềm nắm bắt tình hình dư luận trên không gian mạng (https://dlxh.mattranso.vn) hỗ trợ công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình các vấn đề dư luận quan tâm trên không gian mạng; xây dựng phần mềm Quản lý công tác giám sát, phản biện xã hội, qua đó góp phần đổi mới phương thức thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo hướng khoa học, có cơ sở dữ liệu, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân.



Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, đối soát, làm sạch dữ liệu chuyên ngành xây dựng đảng của các ban đảng ở Trung ương; xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu về tình hình nhân dân; triển khai cơ sở dữ liệu các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.



MTTQ, các tổ chức, hội trực thuộc triển khai phong trào Bình dân học vụ số; thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên, phụ nữ trên nền tảng số; đào tạo thanh niên số; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số.



Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng khung kiến trúc số TLĐ 4.0, hệ thống quản lý đoàn viên số, hệ thống báo cáo thống kê, tổng hợp, phân tích đa chiều trên dữ liệu số, hệ thống quản trị các hoạt động công đoàn số... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các chương trình, hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo... Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai các hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu phụ nữ, bình đẳng giới, xây dựng hệ sinh thái số Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phục vụ chuyển đổi số và nâng cao quyền năng phụ nữ; duy trì ổn định hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng...

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và từng ban, đơn vị của MTTQ phải xác định việc thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới. Mỗi đơn vị cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới về nhận thức, tư duy, cách làm, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, trước hết là của người đứng đầu, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần nhân lên kinh nghiệm của Đoàn Thanh niên về việc không tiếp nhận văn bản giấy, để chuyển đổi số trở thành thói quen trong triển khai công việc. Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng AI trong triển khai Cổng Mặt trận số 24/7 tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, mang lại sự tiện ích cho người dân khi tiếp cận, sử dụng công nghệ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để Cổng Mặt trận số 24/7 thực sự trở thành một kênh hữu hiệu giúp lắng nghe, tổng hợp ý kiến phản hồi của người dân, của đoàn viên, hội viên.



Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều phương thức, cách làm mới, mô hình sáng tạo trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới./.