Kịp thời hỗ trợ tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố trên biển

Tàu KN 462 lai kéo tàu cá BĐ-98387-TS (tỉnh Gia Lai) cùng 9 ngư dân về âu tàu đảo Đá Tây. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 15 giờ 50 phút ngày 11/7, tàu KN 462 tiếp cận tàu cá bị nạn, tổ chức thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe các ngư dân. Qua kiểm tra, sức khỏe của toàn bộ 9 người đều ổn định, an toàn. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của tàu KN 462 sau đó được cử sang kiểm tra, hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy chính. Tuy nhiên, do máy chính hư hỏng nặng, việc sửa chữa tại chỗ không thành công. Tàu KN 462 sau đó đã lai kéo tàu cá BĐ-98387-TS về âu tàu đảo Đá Tây, Đặc khu Trường Sa để sửa chữa. Đến 6 giờ ngày 12/7, tàu cá đã được đưa vào âu tàu an toàn.

Tàu KN 462 lai kéo tàu cá BĐ-98387-TS (tỉnh Gia Lai) cùng 9 ngư dân về âu tàu đảo Đá Tây. Ảnh: TTXVN phát

Tàu cá BĐ-98387-TS do ông Mai Xuân Tiến (sinh năm 1980, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, chở theo 9 ngư dân. Phương tiện xuất bến ngày 1/7/2026 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng cửa khẩu Quy Nhơn) để khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa./.