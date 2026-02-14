Kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ có Tết đong đầy

Hội chữ Thập đỏ thành phố Huế hỗ trợ người dân vùng lũ Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, thành phố Huế là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất từ các đợt mưa lũ lịch sử. Thời gian này, thành phố đã trải qua ba đợt lũ lớn liên tiếp, khiến vùng trũng thấp ngập sâu, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng, giao thông tê liệt, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do mưa lũ vừa qua, đón Tết Bính Ngọ 2026 được đong đầy, chính quyền thành phố Huế tổ chức, rà soát, triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên và trao quà Tết.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tiếp nhận hỗ trợ người dân vùng lũ Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cụ thể, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 300 suất quà với tổng trị giá 690 triệu đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 200 suất quà với tổng trị giá 460 triệu đồng và 300 suất quà với tổng trị giá 390 triệu đồng tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động trên địa bàn thành phố Huế.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ bị thiệt hại, lập tờ trình đề xuất hỗ trợ và tiến hành giải ngân nguồn kinh phí 68,1 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ngập lụt, trôi đồ dùng thiết yếu sinh hoạt. Cụ thể, hỗ trợ 200 triệu đồng cho 40 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, sửa chữa trong "Chiến dịch Quang Trung", 5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 50 triệu đồng cho 5 hộ gia đình có nhà bị sụp đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai năm 2025; hỗ trợ 67,8 tỷ đồng cho 22.618 hộ gia đình có nhà bị ngập lụt, tài sản và thiết bị bị trôi, hư hỏng, 3 triệu đồng/hộ.

Lãnh đạo thành phố Huế trao quà cho người dân khó khăn vùng lũ Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Nhận được quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Nguyễn Thị Xuyến (83 tuổi, thành phố Huế) xúc động bày tỏ sự hạnh phúc, vui mừng khi nhận được phần quà hỗ trợ dịp Tết này. Đây không chỉ là giá trị vật chất, điều khiến người dân ấm lòng hơn cả là tình cảm, sự sẻ chia đúng lúc, giúp gia đình có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, yên tâm đón Tết.

Bà Nguyễn Thị Én (75 tuổi, thành phố Huế) cho hay: “Sau những trận lũ dữ dội cuối năm 2025, nhà cửa ngập sâu, tài sản cuốn trôi, cuộc sống đảo lộn, tôi đã nghĩ rằng mùa Tết này sẽ thiếu thốn rất nhiều. Khi nhận được phần quà hỗ trợ từ chính quyền, tôi thực sự xúc động. Những món quà ấy như mang theo hơi ấm mùa xuân, giúp cái Tết vốn tưởng chừng đơn sơ nay trở nên đủ đầy, nghĩa tình hơn rất nhiều”.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khẳng định: “MTTQ Việt Nam thành phố Huế xác định vai trò là cầu nối, vận động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất (tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm), còn mang đến động viên tinh thần, giúp bà con có thêm niềm tin, sức mạnh để đứng dậy sau thiên tai. Mọi nguồn hỗ trợ sẽ được giám sát chặt chẽ, phân bổ công bằng, minh bạch, hướng tới mục tiêu sớm giúp nhân dân ổn định đời sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp hơn dù còn nhiều gian nan phía trước”./.