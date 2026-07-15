Kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn trên biển

Ngư dân Trần Huy Biên được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cứu hộ, đưa vào bờ cấp cứu an toàn. Ảnh: TTXVN phát



Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu NA-99167-TS của ông Tô Duy Luyến (trú tại thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) cùng 10 thuyền viên đang trên đường đến ngư trường để khai thác hải sản thì dây tời bất ngờ bị đứt, quật mạnh vào chân phải của anh Trần Huy Biên (sinh năm 1979, trú thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Phú) khiến nạn nhân bị gãy chân, xương đâm vào mạch máu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều động quân y cùng lực lượng của đơn vị dùng ca nô cơ động ra hiện trường, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào bờ. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa anh Trần Huy Biên cập bến Lạch Quèn an toàn để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Hiện Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân, đồng thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo, xử lý theo quy định./.