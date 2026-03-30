Kỳ họp đã tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các Phó Chủ tịch HĐND gồm các ông: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Thưởng trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cao Bằng; Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng...



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 Phan Thăng An cam kết cùng tập thể Thường trực HĐND, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần “địa phương quyết – địa phương làm – địa phương chịu trách nhiệm”; kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn; lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì nhân dân, nhất là vấn đề bức xúc, những điểm nghẽn trong phát triển, tăng cường giám sát một cách thực chất, đến cùng, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách được triển khai đúng, trúng và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.



Kỳ họp đã tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hải Hoà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kì 2021-2026; Phó Chủ tịch UBND với các ông Vũ Đình Quang, Hoàng Văn Thạch và bà Hà Nhật Lệ; 15 Ủy viên UBND tỉnh.





Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cam kết cùng tập thể UBND tỉnh làm việc với tinh thần nghiêm túc, thực chất. Trong đó, UBND tỉnh tập trung làm tốt việc đánh giá cán bộ gắn trực tiếp với kết quả công việc, với tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; dành thời gian để trực tiếp lắng nghe và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; từng bước chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu đối với các lĩnh vực như đầu tư công, kinh tế cửa khẩu, giải quyết thủ tục hành chính, đất đai...UBND tỉnh xác định ba hướng tập trung lớn là tăng trưởng phải đi cùng hiệu quả thực chất; các động lực phát triển phải được chọn đúng và làm đến nơi đến chốn; người dân và doanh nghiệp là trung tâm của sự điều hành.



Kỳ họp tiến hành bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân từng khu vực nhiện kỳ 2026-2031



Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031./.