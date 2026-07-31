Kinh nghiệm thực tế từ các dự án hỗ trợ trẻ em

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá về công tác phối hợp giữa UBND tỉnh Đắk Lắk với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) tại Việt Nam giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của chương trình giai đoạn 2026-2028.

Theo bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Đại diện tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk và SCI đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nhân đạo và phát triển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2024-2028. Trong thời gian qua, các chương trình, dự án đã góp phần chăm lo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh về sức khỏe, giáo dục và có cơ hội phát triển toàn diện. Thời gian tới, SCI thống nhất chuyển từ triển khai các dự án đơn lẻ sang xây dựng các chương trình hợp tác có tính dài hạn, bền vững, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng, chuyển giao và duy trì hiệu quả sau khi kết thúc tài trợ. Các dự án hợp tác giai đoạn tới cần hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương; đồng thời lồng ghép các nội dung bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình thiết kế và triển khai dự án.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng trong nhiều năm qua, SCI đã đồng hành cùng nhiều địa phương của Việt Nam triển khai các chương trình trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, giáo dục, y tế, dinh dưỡng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nhân đạo. Đối với tỉnh Đắk Lắk, SCI là một trong những đối tác đã có nhiều đóng góp thiết thực thông qua các chương trình hướng tới nâng cao năng lực của hệ thống, cải thiện điều kiện sống của người dân và tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em.

Thời gian tới, sự hợp tác của tỉnh Đắk Lắk với SCI sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, nhiều sáng kiến mới và nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng giữa các địa phương. Giai đoạn 2026-2028, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên thực hiện tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn, các địa bàn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia và các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm; nhóm hưởng lợi tập trung vào trẻ em, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đội ngũ cán bộ trực tiếp cung cấp dịch vụ tại cơ sở.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định một số nhu cầu ưu tiên như thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thông qua nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dinh dưỡng và hệ thống bảo vệ trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Việc tiếp tục đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường tiếng Việt, giáo dục hòa nhập và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vẫn là yêu cầu cấp thiết... Trao thư tài trợ 2 dự án trong thời gian tới của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam đối với tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Tại hội thảo, đại diện các ngành Y tế, Giáo dục đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với SCI nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trong giai đoạn mới. Trong đó, triển khai bám sát các lĩnh vực ưu tiên đã thống nhất trong Biên bản ghi nhớ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương và các định hướng phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Đặc biệt, các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và hỗ trợ nhân đạo, góp phần cải thiện điều kiện sống, học tập và tiếp cận các dịch vụ xã hội của trẻ em, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo báo cáo tại hội thảo, giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, SCI đã phối hợp triển khai 9 khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị nguồn lực trên 68,7 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án điển hình như Dự án "Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê"; Dự án "Sức khỏe và dinh dưỡng học đường"; Dự án "Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cộng đồng dân tộc thiểu số".../.