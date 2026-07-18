Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào hướng tới cột mốc chiến lược 10 tỷ USD

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Phouthavanh Nanthavong tham quan gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Hội thảo có sự tham dự của hơn 120 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thực phẩm, vật liệu xây dựng, logistics, năng lượng, thương mại và dịch vụ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội chợ, được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại và từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng giữa Việt Nam và Lào.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Bùi Quang Hưng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đang ngày càng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại tiếp tục được định vị là một trong những trụ cột quan trọng nhất, đóng vai trò động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển bền vững, tự chủ của mỗi quốc gia.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước là đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào sớm đạt mốc 10 tỷ USD, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn tới là phải hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối giao thương trực tiếp, tích cực cắt giảm các chi phí trung gian không cần thiết và tối ưu hóa năng lực hạ tầng logistics liên quốc gia. Bộ Công Thương Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất thông qua các cơ chế xúc tiến thương mại đồng bộ cả trên nền tảng số lẫn trực tiếp, giúp doanh nghiệp hai nước khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau.

Đại diện cơ quan quản lý nước chủ nhà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Công Thương Lào Chattouphonh Nakhavith đánh giá cao nỗ lực phối hợp chặt chẽ, thường niên của Bộ Công Thương hai nước trong việc tổ chức các diễn đàn xúc tiến thiết thực; cho biết Chính phủ Lào đang tập trung quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hệ thống một cửa quốc gia và ban hành nhiều chính sách ưu đãi vượt trội tại các Đặc khu kinh tế (SEZ). Phía Lào khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tăng cường dòng vốn FDI chất lượng cao vào Lào, thúc đẩy liên kết sản xuất và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của Lào như nông nghiệp hữu cơ và công nghiệp chế biến sâu, từ đó cùng nhau hình thành các chuỗi giá trị bền vững, kết nối sâu sắc hai nền kinh tế.

Các báo cáo chuyên đề tại Hội thảo cho thấy những tín hiệu tăng trưởng tích cực và mang tính ổn định cao của cán cân thương mại song phương Việt Nam-Lào trong những năm qua, kết quả trực tiếp từ việc thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào.

Hiện nay, cơ cấu mặt hàng trao đổi giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Lào bao gồm sắt thép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị, sản phẩm dệt may và các mặt hàng nông nghiệp chế biến sẵn. Ở chiều ngược lại, Lào là nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào vô cùng quan trọng cho các ngành sản xuất của Việt Nam với các mặt hàng chiến lược như cao su tự nhiên, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, quặng và khoáng sản các loại, cùng nhiều loại nông sản thô chất lượng cao.

Tuy nhiên, các đại biểu và chuyên gia tại Hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận, quy mô thương mại hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Để tạo bước đột phá mạnh mẽ hướng tới các mục tiêu kim ngạch cao hơn, hai bên cần khẩn trương phối hợp tháo gỡ các “nút thắt” kinh niên. Cụ thể là việc nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, tối ưu hóa quy trình thông quan tại các cửa khẩu quốc tế nhằm giảm chi phí logistics, đồng thời hoàn thiện cơ chế thanh toán bằng nội tệ để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động biên mậu của doanh nghiệp.

Tại không gian kết nối cung cầu được tổ chức bên lề Hội thảo, không khí làm việc giữa các doanh nghiệp diễn ra hết sức khẩn trương, hiệu quả. Phóng viên TTXVN đã ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ đại diện doanh nghiệp hai nước về những kết quả giao thương đạt được trên thực tế.

Ông Phạm Xuân Hưng, Nhà sáng lập Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên doanh nghiệp được tham gia VIETLAO EXPO với sự hỗ trợ thiết thực của Bộ Công Thương. Thông qua phiên xúc tiến, doanh nghiệp đã tiếp cận được hai đối tác tiềm năng lớn của Lào, như một hệ thống siêu thị lớn đã dùng thử sản phẩm và đang đàm phán bước tiếp theo để đưa hàng vào kệ; và một đối tác địa phương đang đặc biệt quan tâm đến nguồn cà phê nhân xanh Robusta của Việt Nam. Ông Hưng chia sẻ thêm, doanh nghiệp đang khẩn trương tìm kiếm đơn vị logistics phù hợp để thuận tiện cho việc giao thương và bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh nông sản Việt Nam tại thị trường Lào thông qua các hội chợ thiết thực như thế này.

Doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào trao đổi văn kiện ký kết hợp tác tại Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026 (VIETLAO EXPO 2026). Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Về phía doanh nghiệp nước chủ nhà Lào, chị Mukdavan Keovilay, Giám đốc công ty Khua Luk Sao Kok, chuyên kinh doanh các sản phẩm ẩm thực truyền thống mang thương hiệu “Bếp con gái cả” như xúc xích Lào, thịt bò một nắng, thịt bò gác bếp Pakse, nước sốt đa năng... bày tỏ sự phấn khởi khi kết nối thành công với nhiều khách hàng và đối tác liên doanh tiềm năng đến từ Việt Nam. Hiện tại, các bên đang thảo luận sâu về phương án liên doanh xây dựng một cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ, hướng tới nâng cấp thành nhà máy quy mô lớn trong tương lai. Thay mặt các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào, chị Moukdavan Keovilay gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước đã tạo dựng cầu nối xúc tiến thương mại uy tín, giúp doanh nghiệp Lào tiếp cận được các đối tác kinh doanh thực chất, tin cậy từ Việt Nam.

Đại diện cho các đơn vị địa phương của Việt Nam tham gia Hội chợ và xúc tiến thương mại, bà Hồ Thị Khánh Ngọc, CEO Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tinh dầu Ngọc Phương, cho biết ngay tại sự kiện, doanh nghiệp đã bán trực tiếp 15kg gừng viên và nghệ viên cho một khách hàng Thái Lan và đạt thỏa thuận gia công sản phẩm theo yêu cầu. Đặc biệt, hệ thống siêu thị Vinmart tại Lào cũng đã tiếp nhận hàng mẫu và hẹn lịch ký kết hợp đồng chính thức ngay sau sự kiện. Theo bà Ngọc, hoạt động xúc tiến lần này mang lại hiệu quả rất cao, tạo cơ hội thông thương hàng hóa hai chiều Việt – Lào và Lào - Việt, giúp các doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững và phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng thiết yếu của người dân hai nước.

Hội thảo Giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Lào 2026 khép lại với hàng chục Biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng nguyên tắc được ký kết trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước. Những kết quả giao thương cụ thể, thực chất này không chỉ mở ra cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp hai nước, mà còn đặt những viên gạch vững chắc cho việc hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào lên 4 tỷ USD trong năm 2026, hướng tới cột mốc chiến lược 10 tỷ USD trong tương lai gần./.