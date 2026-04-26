Kiều bào Việt Nam tại Pháp hướng về cội nguồn dân tộc

Các đại biểu thắp hương thành kính trước bàn thờ Quốc Tổ. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc, ngày 25/4 (tức ngày 9 tháng 3 Âm lịch), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn người Việt đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại thủ đô Paris.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đây là năm thứ 2 sự kiện được tổ chức với quy mô bài bản, tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ – biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là điểm tựa tinh thần gắn kết cộng đồng người Việt xa quê.

Màn trống hội và múa lân trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol; Chủ tịch Hội người Việt tại Pháp Vương Hữu Nhân cùng đông đảo đại diện các hội đoàn và kiều bào.

Chương trình được tổ chức công phu, gồm 4 phần chính, kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Mở đầu là không khí lễ hội rộn ràng với màn múa lân và đồng diễn Việt Võ Đạo sôi động, thể hiện tinh thần thượng võ, khí phách và sức sống của văn hóa Việt Nam.

Màn múa đèn trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Tiếp đó, nghi thức rước lễ được tiến hành trang trọng với lọng, cờ hội, cờ Tổ quốc, bánh chưng, bánh dày và hoa sen. Phần nghi lễ trọng tâm diễn ra trong không khí linh thiêng với nghi thức đọc văn khấn trước bàn thờ Quốc Tổ, tiếp nối bằng hoạt động dâng hương của các đại biểu và kiều bào, thể hiện sự tri ân đối với các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã khai mở non sông.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đạo diễn, NSƯT Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết chương trình năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với nhiều điểm nhấn mới, gửi gắm thông điệp giao lưu, kết nối, mở rộng vòng tay với bạn bè quốc tế.

Ông Tăng Thanh Sơn nhấn mạnh, việc duy trì tổ chức Lễ Giỗ Tổ hằng năm tại Pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi đắp đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giúp thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu sâu hơn về nguồn cội, từ đó thêm tự hào và gắn bó với văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Ngân Hà, Chủ nhiệm dàn hợp xướng “Hợp ca Quê Hương” cho rằng chính những hoạt động văn hóa như vậy đã trở thành cầu nối đưa những người Việt xa xứ trở về gần hơn với quê hương. Theo bà, thông qua âm nhạc và các sự kiện truyền thống, việc tìm hiểu và cảm nhận văn hóa Việt Nam trở nên sâu sắc và sống động hơn, đặc biệt là với thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba.

Tương tự, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt tại Vitré nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục của sự kiện đối với thế hệ trẻ, khi giúp con cháu hiểu rõ hơn về công lao của các Vua Hùng, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ truyền thống.

Bà Phùng Ngọc Huyền, Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Nice bày tỏ xúc động khi tham dự buổi lễ. Bà cho rằng không gian tổ chức trang trọng, đậm bản sắc truyền thống đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tình cảm hướng về quê hương trong cộng đồng kiều bào, đồng thời tạo điều kiện để mọi người cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa Việt Nam. Nhân dịp này, bà cũng bày tỏ mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển, tiếp tục vươn mình trở thành con rồng châu Á.

Về phần mình, ông Constant Claude chia sẻ thường xuyên đến Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và đặc biệt ấn tượng với không khí của sự kiện năm nay với các trang phục truyền thống, các màn múa rồng, múa lân và tinh thần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Theo ông, chính sự gìn giữ và đề cao truyền thống là điểm mạnh nổi bật của cộng đồng người Việt, trong khi tại nhiều nước châu Âu, những giá trị này đang dần mai một.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa giàu cảm xúc của cộng đồng người Việt tại Pháp, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và lan tỏa những giá trị Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế./.