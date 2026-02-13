Kiều bào và các tổ chức phi chính phủ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thanh Bình khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy phát triển bền vững, lan tỏa những giá trị nhân văn và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Vĩnh Long tổ chức họp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào và các tổ chức phi chính phủ mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 45.461 người đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và uy tín tại các quốc gia sở tại. Nhiều cá nhân, thế hệ trẻ đã gặt hái thành công trong nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho xã hội và đồng thời luôn hướng về quê hương.



Thời gian qua, kiều bào và các tổ chức phi chính phủ đã có nhiều đóng góp thiết thực cho tỉnh Vĩnh Long. Trong năm 2025, tỉnh phê duyệt 47 chương trình, dự án và phi dự án từ 22 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng vốn viện trợ hơn 84,8 tỷ đồng. Kiều bào đóng góp hơn 18 tỷ đồng chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ xây dựng 45 công trình hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Thanh Bình mong muốn, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng Vĩnh Long trong những lĩnh vực ưu tiên như: Phát triển con người, nâng cao an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng bền vững. Bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chung sức cùng quê hương vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, năm 2026, tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10%. Trong đó, tỉnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng GRDP trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) với các động lực mới như, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Song song đó, tỉnh tập trung triển khai quy hoạch điều chỉnh để mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược./.