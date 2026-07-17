Kiều bào tại Thái Lan phát huy vai trò cầu nối hữu nghị

Dâng hương tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng trong việc gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam tới các thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Tại Phố Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng thăm trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, gặp gỡ các hội đoàn và bà con kiều bào. Đại diện cộng đồng chia sẻ những kết quả trong công tác xây dựng cộng đồng, tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, dạy và học tiếng Việt, bảo tồn văn hóa truyền thống và tăng cường gắn kết với chính quyền, nhân dân sở tại.



Thứ trưởng biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam tại Udon Thani nói riêng và Thái Lan nói chung, đề nghị bà con tiếp tục phát huy truyền thống, chăm lo thế hệ trẻ, giữ gìn tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, nghĩa tình, đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.



Làm việc với Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng Tổng hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028; đánh giá cao vai trò của Tổng hội và các hội đoàn trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội sở tại.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm, làm việc với các hội đoàn người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Đối với Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt, bà Lê Thị Thu Hằng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nhân kiều bào trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò kết nối, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mở rộng hợp tác kinh doanh và đóng góp thiết

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương. Thứ trưởng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập thành công, trở thành những nhân tố tích cực góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan./.