Kiều bào tại Campuchia xúc động chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào của dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tập thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tại Campuchia, Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện khối doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Campuchia cùng với các lưu học sinh đang theo học tại đất nước Chùa Tháp đã tụ họp cùng nhau xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được truyền hình trực tiếp từ đầu cầu thủ đô Hà Nội.

Qua màn ảnh nhỏ, những con phố Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội rực đỏ cờ hoa. Các nghi thức rước đuốc, bắn pháo lễ, diễu binh của lực lượng Hải quân trên biển, không quân bay chào mừng, hoạt động diễu binh, diễu hành của các khối hiện lên một cách hào hùng trước mắt những người con đất Việt đang công tác xa nhà. Tất cả đều bồi hồi xúc động và tự hào chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh sáng 02/9/2025 qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Châu Công Hậu – sinh viên Việt Nam đang theo học cao học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), cho biết khi sinh sống và học tập ở nước ngoài, anh càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ Việt Nam. Việt Nam không chỉ là quê hương, mà còn là ký ức tuổi thơ, là tình yêu thương gia đình, là nền văn hóa giàu truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Mỗi khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nghiên cứu sinh cao học tại RUPP như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để không ngừng nỗ lực học tập.

Dù đang học tập tại nước ngoài, anh Châu Công Hậu luôn ý thức rằng bản thân là một người con Việt Nam, mong muốn thông qua việc học tập, rèn luyện và giao lưu văn hóa, có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế một hình ảnh Việt Nam thân thiện, hòa bình và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. “Dù đi đâu, làm gì, Việt Nam vẫn luôn ở trong tim tôi – như một nguồn cội, một điểm tựa tinh thần và là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời”, anh Châu Công Hậu chia sẻ.