Kiều bào tại Campuchia xúc động chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào của dân tộc
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tập thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tại Campuchia, Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện khối doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Campuchia cùng với các lưu học sinh đang theo học tại đất nước Chùa Tháp đã tụ họp cùng nhau xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được truyền hình trực tiếp từ đầu cầu thủ đô Hà Nội.
Qua màn ảnh nhỏ, những con phố Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội rực đỏ cờ hoa. Các nghi thức rước đuốc, bắn pháo lễ, diễu binh của lực lượng Hải quân trên biển, không quân bay chào mừng, hoạt động diễu binh, diễu hành của các khối hiện lên một cách hào hùng trước mắt những người con đất Việt đang công tác xa nhà. Tất cả đều bồi hồi xúc động và tự hào chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Châu Công Hậu – sinh viên Việt Nam đang theo học cao học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), cho biết khi sinh sống và học tập ở nước ngoài, anh càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ Việt Nam. Việt Nam không chỉ là quê hương, mà còn là ký ức tuổi thơ, là tình yêu thương gia đình, là nền văn hóa giàu truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Mỗi khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nghiên cứu sinh cao học tại RUPP như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để không ngừng nỗ lực học tập.
Dù đang học tập tại nước ngoài, anh Châu Công Hậu luôn ý thức rằng bản thân là một người con Việt Nam, mong muốn thông qua việc học tập, rèn luyện và giao lưu văn hóa, có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế một hình ảnh Việt Nam thân thiện, hòa bình và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. “Dù đi đâu, làm gì, Việt Nam vẫn luôn ở trong tim tôi – như một nguồn cội, một điểm tựa tinh thần và là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời”, anh Châu Công Hậu chia sẻ.
Không khí hân hoan, cảm động chào mừng đại lễ của dân tộc không chỉ gói gọn trong khuôn viên Đại sứ quán tại thủ đô Phnom Penh, mà lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia. Có mặt tại tổ 35, ấp Toul Rokar, phường Chak Angre Krom, (quận Mean Chey, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia) từ sáng tinh mơ, phóng viên TTXVN cảm nhận rõ cảm xúc bồi hồi, phấn khởi và tự hào rạng rỡ trên gương mặt, ánh mắt của bà con nơi đây, những kiều bào sống xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc.
Chia sẻ niềm vui nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Trần Văn To, 64 tuổi, người gốc Việt sinh sống tại phường Chak Angre Krom, cho biết đây là ngày lễ trọng đại của đất nước, cộng đồng bà con kiều bào đã tụ họp đón xem trực tiếp đại lễ qua màn ảnh nhỏ. Theo ông, đây là dịp để tri ân công lao của thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu để đất nước giành được độc lập, tự do và phát triển như hôm nay.
Dù sinh sống xa quê hương lâu năm, ông Trần Văn To vẫn luôn hướng về tổ quốc, không khỏi bồi hồi, xúc động và tự hào khi được chứng kiến đất nước Việt Nam không ngừng tiến bộ, phát triển. Đối với ông, dù ở đâu, trái tim của cộng đồng kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, nhớ về cội nguồn của mình.
Cùng chung dòng cảm xúc, ông Danh Văn Cường, người gốc Việt sinh sống tại Phnom Penh cho biết đã quyết định nghỉ làm ngày hôm nay để cùng bà con theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở quê nhà. Lần đầu được xem một sự kiện hoành tráng và hào hùng như vậy, ông Danh Văn Cường bày tỏ vinh dự và tự hào khi thấy đất nước Việt Nam hiện đại và phát triển.
Có thể thấy, dù đi đâu về đâu, tình yêu quê hương, đất nước vẫn luôn cuộn chảy trong trái tim của mỗi người Việt xa xứ. Trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cùng đồng lòng hướng về Tổ quốc./.
Thực hiện: Quang Anh - Huỳnh Thảo - Hoàng Minh