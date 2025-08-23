Kiều bào ở Israel với tình yêu và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel Trương Thị Hồng và Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung. Ảnh: TTXVN phát

Bày tỏ niềm xúc động và tự hào nhân dịp Quốc khánh, bà Trương Thị Hồng nhấn mạnh: “Từ một quốc gia từng chịu nhiều mất mát, đau thương vì chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia độc lập, ổn định, có nền kinh tế năng động, xã hội phát triển và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế”.

Theo bà, sức mạnh nội tại giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách đến từ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Những giá trị đó tiếp tục là động lực đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững trong thời đại hội nhập sâu rộng hiện nay.

Ở cương vị Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel, bà Trương Thị Hồng khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận không tách rời của dân tộc, gắn bó mật thiết với quê hương, đất nước. Dù sống xa Tổ quốc, kiều bào vẫn tích cực giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời đóng vai trò là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại. Bà chia sẻ: "Tôi tin rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Israel nói riêng luôn mang trong mình tình yêu quê hương tha thiết. Dù sống xa Tổ quốc, chúng tôi vẫn duy trì tiếng Việt, giữ gìn văn hoá truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong đời sống hằng ngày và giáo dục thế hệ trẻ".

Cũng theo bà Trương Thị Hồng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia sở tại mà còn tích cực quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, hiếu khách, giàu tiềm năng thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ẩm thực, hợp tác khoa học – công nghệ và đầu tư kinh tế. "Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài chính là một 'đại sứ văn hoá', góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên gần gũi, tốt đẹp và đáng trân trọng hơn trong mắt bạn bè quốc tế", bà nói.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng, góp phần củng cố thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế./.

