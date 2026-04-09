Kiện toàn nhân sự đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của Cần Thơ

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: Ông Lê Thanh Tâm (Giám đốc Sở Tài chính), ông Châu Việt Tha (Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn) và ông Đỗ Thanh Thảo (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy).

Việc kiện toàn nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Cùng ngày (9/4), Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy đã trình các đại biểu xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung quy hoạch cán bộ sau khi đã rà soát và phân tích kỹ lưỡng.

Đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố, việc bổ sung quy hoạch được các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cũng như tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số.

Căn cứ tình hình đội ngũ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch. Kết quả kiểm phiếu sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cho biết, công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên được Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm nhằm kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp; đồng thời, xem xét, bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Vừa qua, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã rà soát, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá nhiều chiều đối với nguồn nhân sự và đã thống nhất trình Hội nghị cán bộ chủ chốt xem xét, cho ý kiến về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ./.