Kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Bữu Nguyên, Giám đốc Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy (Đồng Tháp) thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp y tế phát huy nhiều ưu điểm rõ nét, thể hiện ở sự thống nhất, tinh gọn bộ máy theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đây được xem là bước đột phá nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tài chính công và cơ sở vật chất hiện có để phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phương án này không chỉ giúp tinh giản bộ máy hành chính mà còn hướng tới mục tiêu cung ứng dịch vụ y tế thiết yếu có chất lượng ngày càng cao, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế và sức khỏe bền vững cho cộng đồng.

Nội dung trọng tâm của phương án là thực hiện chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhân sự, tài chính và tài sản thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và dân số của 23 Trung tâm Y tế khu vực về 102 Trạm Y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Cán bộ Trạm Y tế xã Long Bình (Đồng Tháp) thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Nhằm đảm bảo tính liên tục và chất lượng chuyên môn, trong giai đoạn đầu khi các trạm y tế xã chưa đủ năng lực, các bệnh viện tuyến trên sẽ duy trì hỗ trợ các nhiệm vụ quan trọng như công tác tiêm chủng cộng đồng, quản lý tổ lao, cấp phát thuốc Methadone/ARV, sàng lọc trước sinh và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

Việc phân bổ nguồn nhân lực y tế dự phòng về cơ sở sẽ được tính toán dựa trên quy mô dân số cụ thể của từng địa phương, ưu tiên kiện toàn các vị trí chuyên môn còn thiếu để đảm bảo hoạt động thường xuyên.

Về cơ chế tài chính và quản lý, các trạm y tế xã sau khi tiếp nhận chức năng mới sẽ chủ động thực hiện ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời tự chủ trong công tác mua sắm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế theo quy định để đảm bảo cung ứng đầy đủ dịch vụ tại chỗ cho người dân.

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp có 3 điểm Y tế đặt tại 3 xã cũ nên địa bàn quản lý tương đối rộng. Ngoài công tác khám, điều trị bệnh, Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy còn làm tốt công tác xử lý dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo cũng như của Ủy ban nhân xã An Thạnh Thủy.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Võ Bữu Nguyên, Giám đốc Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc thực hiện chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhân sự, tài chính và tài sản thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và dân số của Trung tâm Y tế khu vực về Trạm Y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho trạm y tế cơ sở nâng cao hiệu quả phòng bệnh, dân số và an toàn thực phẩm, giúp chính quyền địa phương sâu sát hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, để tăng cường nguồn lực phục vụ bệnh nhân, tỉnh Đồng Tháp cũng tiến hành sắp xếp lại hệ thống các đơn vị y tế cấp huyện (trước đây). Cụ thể, 17 Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh điều trị nội trú sẽ được tổ chức lại để hình thành các đơn vị mới là Bệnh viện Đa khoa hạng III trực thuộc Sở Y tế. Các bệnh viện này có nhiệm vụ tập trung vào chức năng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân liên xã mà không phân biệt địa giới hành chính.

Điển hình như Trung tâm Y tế khu vực Cái Bè trở thành Bệnh viện Đa khoa Cái Bè, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình chuyển thành Bệnh viện Đa khoa Thanh Bình,… Đối với 5 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh hoặc Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh ít và hoạt động không hiệu quả, tỉnh sẽ thực hiện giải thể và sáp nhập toàn bộ khối điều trị vào các Bệnh viện Đa khoa hoặc Bệnh viện Đa khoa khu vực lân cận để tăng cường nguồn lực phục vụ bệnh nhân.

Hiện nay, công tác khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ tại tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được nâng cao với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 10.082 giường bệnh, đạt tỷ lệ 29,5 giường/vạn dân (vượt kế hoạch đề ra). Về hạ tầng, ngành đang tích cực triển khai các dự án lớn như Bệnh viện Sản Nhi (kinh phí 1.200 tỷ đồng) và mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (kinh phí 382 tỷ đồng) để nâng cao năng lực điều trị.../.