Kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới

Bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn tỉnh đạt trên 99,91%; qua đó đã bầu ra 15 đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, 81 đại biểu HĐND tỉnh và 2.037 đại biểu HĐND cấp xã.

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành bầu để kiện toàn các chức danh theo quy định của pháp luật, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn. Các Trưởng Ban của HĐND tỉnh gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế được bầu theo quy định.

Kỳ họp đã bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên và Huỳnh Văn Sơn, đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%; đồng thời, bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày chương trình hành động, cam kết trước cử tri; tin tưởng HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, làm cơ sở để HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ mới.