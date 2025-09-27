Kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Daren Tang giao lưu với học sinh, sinh viên Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Hoàng Minh nhấn mạnh: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030 với sở hữu trí tuệ là trụ cột bảo vệ và khai thác giá trị sáng tạo. Trong khi đó, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tập trung vào đột phá giáo dục, với trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo, tự chủ đại học và phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo. Hai nghị quyết này gắn kết chặt chẽ. Nghị quyết 57-NQ/TW cung cấp định hướng chiến lược cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 71-NW/TW bổ trợ bằng cách xây dựng nền tảng giáo dục để nuôi dưỡng thế hệ trẻ am hiểu sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, tạo hệ thống đồng bộ từ chính sách đến thực thi, giúp giáo dục sở hữu trí tuệ trở thành cầu nối giữa sáng tạo, ứng dụng thực tiễn. Đây là cơ hội vàng để Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục hướng tới đổi mới sáng tạo, nơi thế hệ trẻ không chỉ học kiến thức mà còn biết bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ.

Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định: Buổi tọa đàm là thời cơ lịch sử để Việt Nam kiến tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên giáo dục, đào tạo sở hữu trí tuệ. Với thế hệ trẻ đầy tiềm năng, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng hỗ trợ từ WIPO, Việt Nam có thể xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ từ gốc rễ – nơi mỗi bạn trẻ không chỉ sáng tạo mà còn biết bảo vệ, thương mại hóa ý tưởng. Điều này sẽ đưa đổi mới sáng tạo thành động lực thực sự, giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thu nhập cao vào năm 2045.