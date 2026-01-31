Kiến tạo công dân toàn cầu cho Việt Nam

Diễn đàn là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và sáng tạo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khát vọng nuôi dưỡng ở trẻ niềm đam mê học hỏi và năng lực tự học suốt đời.

Ông Dương Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Dương Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School nhấn mạnh giáo dục mầm non là nền tảng hình thành những năng lực cốt lõi của con người gồm: sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần vững vàng, bản lĩnh cá nhân và kỹ năng sống thiết yếu - những yếu tố quyết định khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong một thế giới không ngừng biến đổi. Việc nuôi dưỡng trẻ toàn diện theo mô hình “Thân - Tâm - Tuệ” chính là nền móng cho sự phát triển thể chất khỏe mạnh, đời sống nội tâm nhân ái và tư duy học tập suốt đời.



Để hiện thực hóa tầm nhìn này, ông Dương Ngọc Tú cho biết hệ thống tập trung xây dựng nền tảng giáo dục vững chắc, trong đó chú trọng các chương trình Tú tài Quốc tế (IB), phương pháp thẩm thấu tiếng Anh tự nhiên, song song với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, việc kết nối mạng lưới đối tác chiến lược, tập trung vào ba trụ cột cốt lõi gồm: nâng tầm trải nghiệm học tập; xây dựng hệ sinh thái sức khỏe; phát triển bền vững, được xác định là bệ phóng để kiến tạo thế hệ Công dân toàn cầu Việt Nam 2045 - tự tin, nhân ái và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.



Chia sẻ về giáo dục và tầm nhìn xây dựng Công dân toàn cầu Việt Nam trong tương lai, bà Trần Tuệ Tri, tác giả cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045” cho rằng, giáo dục không chỉ chuẩn bị cho một thế hệ đi làm, mà còn chuẩn bị cho một thế hệ biết sống, biết suy nghĩ và biết chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình và của đất nước.



Dẫn chứng từ chỉ số vốn nhân lực (HCI) hiện nay của Việt Nam, bà Trần Tuệ Tri bày tỏ trăn trở khi thế hệ trẻ mới chỉ phát huy khoảng 67-69% tiềm năng. Bà đề xuất giáo dục cần vượt ra khỏi khuôn khổ dạy sự vâng lời, tập trung nuôi dưỡng năng lực tự học, tư duy phản biện và sự tự tin để trẻ dám thử, dám sai; kết hợp hài hòa giữa lễ giáo, bản sắc văn hóa Việt Nam với tư duy sáng tạo của thế giới, hướng tới một tương lai không chỉ giàu có về vật chất mà còn vững vàng về tinh thần, nhân cách và năng lực nội tại.



Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School và Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra định hướng phát triển nguồn nhân lực giáo dục mầm non bài bản, dài hạn, từ đào tạo, thực tập, ứng dụng đến chuẩn hóa nghề nghiệp. Đây được xem là cơ sở quan trọng để hệ thống giáo dục mầm non nâng cao chất lượng giảng dạy; đội ngũ giáo viên thường xuyên cập nhật phương pháp sư phạm tiên tiến, đồng thời bảo đảm trải nghiệm học tập của trẻ nhất quán theo chuẩn quốc tế.



Theo Tiến sỹ Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, việc hợp tác chiến lược với Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến theo chuẩn quốc tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục mầm non tại Việt Nam.