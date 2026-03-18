Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và vận hành chính quyền 2 cấp tại Bắc Ninh

Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả bước đầu của Bắc Ninh trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương; trao đổi, làm rõ một số nội dung trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm…. Qua đó, các thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, tỉnh xác định việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I cùng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với các nội dung Đoàn kiểm tra chỉ ra, đặc biệt là việc triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW, Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 và Chỉ thị số 28/CT-TTg, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại, hạn chế.

Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Bắc Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đặc biệt, Báo cáo đã bám sát đề cương gợi ý; nội dung tương đối đầy đủ, có số liệu cụ thể để minh họa, kèm theo các phụ lục và tài liệu có liên quan, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ giám sát của Đoàn.

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Việt Hà đề nghị tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến thành viên Đoàn kiểm tra, bổ sung làm rõ và tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm rõ mục tiêu, lộ trình đề ra. Tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghệ cao; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng; giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I cùng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW, Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 và Chỉ thị số 28/CT-TTg. Trong đó, việc triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện các chỉ thị quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 duy trì ổn định, tăng trưởng khá; kịch bản tăng trưởng quý I ước đạt 13,71%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng trên 20%, tiếp tục là động lực cho sự phát triển; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 31 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, giáo dục - đào tạo mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị thế tốp đầu cả nước./.