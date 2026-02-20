Kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tàu chiến

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và thao tác của khẩu đội pháo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thi đã tạo không khí thi đua cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu Xuân mới, đồng thời khẳng định trạng thái kỹ thuật của vũ khí, trang bị nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện của tất cả các phương tiện tàu, thuyền được biên chế trong đội hình của Lữ đoàn.

Thao tác khởi động máy chính tại Hội thi của Lữ đoàn 167. Ảnh: TTXVN phát



Thành tích các đội thi sẽ được tính dựa trên các tiêu chí: Khẩu lệnh to rõ, dứt khoát; tác phong chỉ huy và hành động của bộ đội nhanh, chính xác, bảo đảm thống nhất; công tác chuẩn bị và tổ chức nổ máy đúng quy trình; tiếng rít động cơ tua bin khí vang lên mạnh mẽ, động cơ diesel giòn đều; các thông số hoạt động ổn định… Trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao tại Hội thi của Lữ đoàn 167. Ảnh: TTXVN phát



Đánh giá kết quả hội thi, Trung tá Nguyễn Duy Trinh, Phó Lữ đoàn trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi với tinh thần cao nhất, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; các vị trí thao tác vũ khí trang bị đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cũng trong sáng 20/2, 100% quân số tàu tại quân cảng của Lữ đoàn 171 (Lữ đoàn tàu Tuần tiễu – Săn ngầm thuộc Vùng 2 Hải quân) phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh đã nổ máy kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu ngay từ những ngày đầu năm.

Hoạt động này nhằm kiểm tra thực chất tình trạng kỹ thuật và duy trì hệ số sẵn sàng chiến đấu của hệ thống máy móc, trang bị kỹ thuật trên tàu, bảo đảm phương tiện luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt nhất để tàu thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Hoạt động còn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu năm 2026.

Năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 tiếp tục phát huy truyền thông đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang với khẩu hiệu “Chiến đấu anh dũng; Khắc phục khó khăn; Liên tục bám biển; Quyết chiến, Quyết thắng”, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập (9/7/1966-9/7/2026)./.