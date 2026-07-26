Kiểm tra thực tế, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than

Trước khi làm việc với xã, Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại khu vực tái định cư bản Sân Bay, nơi đang khẩn trương xây dựng nhà ở cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do thiên tai; kiểm tra tiến độ san gạt mặt bằng, xây dựng, lắp ghép nhà ở và các điều kiện cần thiết để người dân sớm chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã Mường Than. Ảnh: Quý Trung – TTXVN Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành và xã Mường Than nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Mường Than và các đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Việc bố trí nhà ở phải gắn với bảo đảm điện, nước sinh hoạt và các vật dụng cần thiết, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống...



Đại diện Học viện Hậu cần lên hỗ trợ xây nhà cho bà con vùng lũ báo cáo về tiến độ với Bí thư Tỉnh ủy Lên Minh Ngân. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Cấp ủy, chính quyền xã Mường Than tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đời sống của từng hộ dân bị ảnh hưởng; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai gắn với ổn định sản xuất, đời sống lâu dài; nắm chắc tình hình dự báo thiên tai để tuyên truyền, vận động nhân dân sẵn sàng di dời, sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản...



Theo báo cáo của Đảng ủy xã Mường Than, trận lũ quét ngày 17/7 đã ảnh hưởng đến 14 bản, với trên 1.100 hộ, hơn 5.800 nhân khẩu. Thiên tai làm 9 người chết, trong đó 8 người thường trú tại xã Mường Than và 1 người thường trú tại xã Pắc Ta; 11 người bị thương. Đến nay đã tìm thấy toàn bộ 9 thi thể và bàn giao cho gia đình mai táng; 10 người bị thương đã xuất viện, 1 người đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Than Uyên.

Về tài sản, khoảng trên 900 hộ bị thiệt hại về nhà ở, tài sản; trong đó 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà, 20 hộ có nhà bị thiệt hại nặng không thể khắc phục, sửa chữa; khoảng 296 hộ nằm trực tiếp trong khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải di chuyển đến nơi an toàn. Thiên tai cũng làm thiệt hại trên 270ha lúa, hoa màu, trong đó khoảng 220ha gần như không thể phục hồi; hơn 293 ha rừng bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã trên 290 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã đã huy động lực lượng, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán 2.149 người thuộc 318 hộ đến nơi an toàn... Ngày 20/7, địa phương đã bàn giao 1ha đất của 3 hộ dân cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai xây dựng 24 căn nhà. Đến 15 giờ ngày 25/7, có 10 nhà đã lợp mái, 2 nhà hoàn thiện lắp ghép. Địa phương cũng chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như giường, tủ, chăn màn, ti vi, bếp ga, quạt, bát đũa, ấm chén... để các hộ có thể ổn định cuộc sống ngay sau khi nhận nhà.

Tính đến ngày 25/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 5,18 tỷ đồng cùng nhiều lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, chăn màn và nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng giá trị hàng hóa ước khoảng hơn 1,75 tỷ đồng.

Cùng với bố trí nơi ở cho 24 hộ mất nhà hoàn toàn, tỉnh và xã đang khẩn trương xây dựng phương án ổn định dân cư lâu dài đối với các hộ nằm trong vùng nguy cơ. Qua rà soát thực tế, có 296 hộ (1.159 nhân khẩu) thuộc 6 bản Nậm Sáng, Chít, Noong Thăng, Sắp Ngụa, Ngà Phát, Nậm Ngùa bị ảnh hưởng trực tiếp và nằm trong khu vực có nguy cơ cao, cần di chuyển đến nơi an toàn. Đến 17 giờ ngày 25/7, xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra sơ bộ 13,7ha đất của 37 hộ và 1 tổ chức để đưa vào phương án bố trí tái định cư cho các hộ này.

Tại buổi làm việc, xã Mường Than đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 58,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó trên 31,4 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ lực lượng tham gia ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 27 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương để sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, kè và thanh thải dòng chảy bị thiệt hại.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu dân cư có nguy cơ lũ quét, sạt lở; khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại, triển khai chính sách hỗ trợ; tập trung khắc phục hạ tầng, khôi phục sản xuất, bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027./.