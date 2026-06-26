Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Lào thắt chặt, tăng cường hợp tác

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tiếp Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đến chào xã giao. Ảnh: Văn Phiên/PV TTXVN tại Lào

Ngày 25/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và hội đàm với Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh. Tiếp Đoàn đại biểu Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan kiểm toán thời gian qua; khẳng định Lào luôn coi trọng công tác kiểm toán và đề nghị ngành kiểm toán hai nước tiếp tục thắt chặt hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện đại hóa hoạt động kiểm toán. Thủ tướng Lào nhấn mạnh, sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước Lào-Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực quản trị quốc gia của mỗi nước, mà còn là hành động thiết thực góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.



Tại cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào đang ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt sau khi lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước Việt Nam-Lào sẽ đóng góp tích cực cho việc triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; tăng tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị tài chính công, tài sản công và phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa hội kiến Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh. Ảnh: Văn Phiên/PV TTXVN tại Lào

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong giai đoạn 2022-2024, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Lào triển khai thành công Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-Office), tạo bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán tại Lào.



Trên diễn đàn đa phương, hai cơ quan kiểm toán hai nước luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực và ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI). Kiểm toán nhà nước Việt Nam đánh giá cao sự tham gia trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước Lào tại các Ủy ban chuyên môn của ASEANSAI cũng như việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019, qua đó khẳng định vị thế vững chắc của Kiểm toán nhà nước Lào trong khu vực.



Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cũng chia sẻ thông tin về chặng đường gần 32 năm xây dựng và phát triển của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Đồng thời cho biết hiện Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang tập trung vào 3 trụ cột phát triển, gồm Khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực và công nghệ. Trước những thách thức toàn cầu mới như biến đổi khí hậu, rủi ro an ninh phi truyền thống, áp lực nợ công và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm định hình phương hướng phát triển dài hạn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quản trị quốc gia; nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước theo hướng tăng cường địa vị pháp lý, thẩm quyền, nâng cao hiệu lực thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.



Để đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán Việt Nam-Lào tương xứng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, theo đó sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch trung hạn 2025 - 2028 về lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Hai bên sẽ phối hợp báo cáo Lãnh đạo hai nước để tiếp tục đưa nội dung hợp tác kiểm toán vào Thỏa thuận hợp tác hàng năm giữa hai Chính phủ.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, hai bên sẽ tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động cụ thể bao gồm: Tổ chức hội nghị chuyên môn chia sẻ kiến thức giữa Kiểm toán nhà nước khu vực Nam Lào (tỉnh Champasak) với Kiểm toán nhà nước Khu vực VIII của Việt Nam; hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa Kiểm toán nhà nước khu vực Trung Lào số 1 (Viêng Chăn) với Kiểm toán nhà nước Khu vực IV tại TP. Hồ Chí Minh; cử đoàn chuyên gia Việt Nam sang Lào đào tạo và đón nhận công chức Kiểm toán nhà nước Lào sang Việt Nam tham gia các hội thảo chuyên sâu. Kiểm toán nhà nước Việt Nam sẽ tăng cường cử chuyên gia trực tiếp hướng dẫn kiểm toán viên Lào tại thực địa, nhất là tại các doanh nghiệp liên doanh giữa hai nước, đồng thời tổ chức các cuộc kiểm toán hợp tác về các chủ đề môi trường và phát triển bền vững./.