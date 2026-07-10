Kiểm soát quyền lực trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Tiến sĩ Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Theo Tiến sỹ Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, là một trong những địa phương luôn đi đầu trong việc đổi mới phương thức điều hành tiến tới xây dựng và nâng cao năng lực quản trị địa phương, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng điều hành và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, thành phố tích cực triển khai các chủ trương mới về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng mô hình quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu. Cụ thể là mở rộng quyền chủ động của địa phương đi cùng yêu cầu kiểm soát quyền lực; vừa phát huy tinh thần kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo, vừa phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng được các thiết chế quản trị hiện đại, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao và lấy người dân làm trung tâm…

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN



Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, cơ quan hoạch định chính sách và các địa phương cùng trao đổi, phân tích, đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị địa phương, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.



“Một nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển mà còn củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” - ông Võ Công Chánh khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viên Hành chính và Quản trị công phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viên Hành chính và Quản trị công, hội thảo có những tham luận mang giá trị cao, gắn liền với thực tiễn triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đà Nẵng về: Xây dựng nền hành chính phục vụ; tăng động lực làm việc cho công chức; ứng dụng công nghệ số trong kiểm soát quyền lực; minh bạch trong quản lý tài chính, đầu tư công cấp xã; nâng cao năng lực thích ứng của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản trị phát triển… Ngoài ra, phiên trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng lãnh đạo các cơ quan quản lý, chính quyền xã, phường đã nêu các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai và giải pháp phát huy mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Có thể khẳng định, xây dựng mô hình quản trị địa phương kiến tạo phát triển gắn với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay.../.