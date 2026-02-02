Tin tức
Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026
Siết chặt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là bài toán khó, nhức nhối trong mỗi dịp lễ, Tết. Khi sản phẩm hàng hoá dồi dào, mặt hàng đa dạng, lượng tiêu thụ tăng cao khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn. Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, trong đó quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giữ vai trò then chốt. Để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2026, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến xã, phường, đặc khu, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, siết chặt từ các đầu mối phân phối lớn, hệ thống bán lẻ hiện đại đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tập trung kiểm soát chặt nguồn hàng ngay từ đầu vào, không để thực phẩm kém chất lượng xâm nhập thị trường trong dịp cao điểm tiêu dùng.
Tại cơ sở sản xuất yến của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình, địa chỉ tại xã Sen Ngư, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người; quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm; việc ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm; hồ sơ tự công bố hoặc bản công bố sản phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu… Đối với những hạn chế còn tồn tại, đoàn cũng hướng dẫn cơ sở thay đổi theo đúng quy trình đã đề ra.
Anh Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình cho biết: Đơn vị luôn thực hiện theo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu ra, đầu vào khép kín từ nguyên liệu đến đưa sản phẩm ra thị trường. Trong quá trình sản xuất cũng không tránh khỏi thiếu sót và đã được đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra sau buổi kiểm tra. Đơn vị sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế trong quá trình sản xuất để đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm…
Tại buổi làm việc ở Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình, phường Đồng Hới, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận, dự trữ, chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn tại khu vực bếp ăn của đơn vị; rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như việc thực hiện các quy định về vệ sinh cá nhân của nhân viên chế biến. Đoàn cũng yêu cầu cơ sở tiếp tục duy trì các điều kiện an toàn, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm sức khỏe cho khách lưu trú.
Anh Lê Văn Trung, Bếp trưởng Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình cho hay: Trong dịp Tết Nguyên đán lượng khách đến lưu trú tại khách sạn tăng cao, để đảm bảo tốt chất lượng phục vụ, đơn vị luôn tuân thủ quy trình nhập hàng có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm ngặt quy trình “check in - check out”…
Nâng cao trách nhiệm của cơ sở sản xuất và người tiêu dùng
Thực tế, chỉ cần sơ sẩy ở một công đoạn, từ nguyên liệu đầu vào, bảo quản đến chế biến, đều có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm luôn phải được thực hiện khép kín, nghiêm túc, kĩ lưỡng, đúng quy trình, xuyên suốt, liên tục, không để “đứt gãy” trong chuỗi. Việc kiểm tra các chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán lẻ… sẽ góp phần giám sát chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và loại bỏ các mặt hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng ra khỏi thị trường. Việc kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng như hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế, giúp từng bước xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là trong dịp cao điểm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Các đoàn kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, chế biến thực hiện đúng quy định pháp luật, xây dựng thói quen sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Việc đẩy mạnh tuyên truyền giúp nâng cao ý thức người dân trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Lê Quốc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết: Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa lễ hội là kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm thông qua hai nhiệm vụ chính là kiểm tra và tuyên truyền tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đoàn đã tập trung kiểm tra các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nem chả truyền thống…; thành lập các tổ giám sát tại chợ truyền thống để tuyên truyền, kiểm soát, kịp thời cảnh báo thực phẩm không bảo đảm an toàn cho người dân. Bên cạnh xử phạt các trường hợp vi phạm, đoàn kiểm tra còn kết hợp hướng dẫn tiểu thương, cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Ông cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm của các cơ sở được cấp phép, chú ý bao bì, ngày sản xuất, hạn sử dụng; không sử dụng rau củ quả có dấu hiệu hư hỏng, hạn chế tích trữ thực phẩm trong dịp Tết… Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị thông tin, năm 2025 tại tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 105 người bị ảnh hưởng. Tỉnh đã thành lập 643 đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra 11.529 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trong đó, 10.491 lượt cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 91%) và 1.038 lượt cơ sở vi phạm (chiếm 9%). Các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 17 cơ sở với tổng số tiền 28,8 triệu đồng; tiêu hủy nhiều sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của 110 cơ sở, yêu cầu 1.025 lượt cơ sở chưa đạt điều kiện an toàn thực phẩm khắc phục tồn tại, chỉ được tiếp tục kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ quy định.
Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Để bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra, ngành y tế đã đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức các đợt kiểm soát liên ngành, tập trung giám sát các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Sở xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự hợp tác của người dân, nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn ngày Tết đều an toàn, góp phần để nhân dân đón Tết.../.