Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực chế biến của Khách sạn Sài Gòn Quảng Binh. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN Siết chặt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là bài toán khó, nhức nhối trong mỗi dịp lễ, Tết. Khi sản phẩm hàng hoá dồi dào, mặt hàng đa dạng, lượng tiêu thụ tăng cao khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn. Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, trong đó quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giữ vai trò then chốt. Để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2026, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến xã, phường, đặc khu, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, siết chặt từ các đầu mối phân phối lớn, hệ thống bán lẻ hiện đại đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tập trung kiểm soát chặt nguồn hàng ngay từ đầu vào, không để thực phẩm kém chất lượng xâm nhập thị trường trong dịp cao điểm tiêu dùng.

Tại cơ sở sản xuất yến của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình, địa chỉ tại xã Sen Ngư, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người; quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm; việc ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm; hồ sơ tự công bố hoặc bản công bố sản phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu… Đối với những hạn chế còn tồn tại, đoàn cũng hướng dẫn cơ sở thay đổi theo đúng quy trình đã đề ra.

Anh Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình cho biết: Đơn vị luôn thực hiện theo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu ra, đầu vào khép kín từ nguyên liệu đến đưa sản phẩm ra thị trường. Trong quá trình sản xuất cũng không tránh khỏi thiếu sót và đã được đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra sau buổi kiểm tra. Đơn vị sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế trong quá trình sản xuất để đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm…

Tại buổi làm việc ở Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình, phường Đồng Hới, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận, dự trữ, chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn tại khu vực bếp ăn của đơn vị; rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như việc thực hiện các quy định về vệ sinh cá nhân của nhân viên chế biến. Đoàn cũng yêu cầu cơ sở tiếp tục duy trì các điều kiện an toàn, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm sức khỏe cho khách lưu trú.

Anh Lê Văn Trung, Bếp trưởng Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình cho hay: Trong dịp Tết Nguyên đán lượng khách đến lưu trú tại khách sạn tăng cao, để đảm bảo tốt chất lượng phục vụ, đơn vị luôn tuân thủ quy trình nhập hàng có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm ngặt quy trình “check in - check out”…

