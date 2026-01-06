Kiềm chế, kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2026

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phát động phong trào thi đua năm 2026, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị, các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh), Công an các xã, phường tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua do Bộ Công an và tỉnh Lạng Sơn phát động như: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; phong trào thi đua “Ba nhất”, “Lực lượng Công an nhân dân tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”...Công an Lạng Sơn phấn đấu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt mục tiêu ít nhất 30% số xã, phường không có ma túy; tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, kiềm chế, kéo giảm sâu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Lực lượng Công an tỉnh đặt mục tiêu, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%...Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an xã, phường đã xây dựng được 142 mô hình, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, địa bàn công tác.Năm 2025, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống giúp dân dỡ, chuyển nhà cũ, làm nền, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cũ cho nhân dân. Công an tỉnh đã huy động kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu xây mới, sửa chữa 393 căn nhà trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị trên 34 tỷ đồng. Trong năm qua, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 480 vụ, 1.197 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Lực lượng đã phát hiện 401 vụ, bắt 756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; vận động nhân dân giao nộp 290 khẩu súng các loại, trên 9.000kg thuốc nổ, hơn 1.700 viên đạn...Dịp này, 242 lượt tập thể, 680 lượt cá nhân thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác và phong trào thi đua, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên dương, khen thưởng.../.