Kịch tính chặng 24 Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38

Tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh – vua nước rút sau chặng 24. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Chặng 24 là chặng áp chót của giải, có 3 điểm nước rút tính điểm thưởng dọc đường (sprint). Theo đó, sprint 1 đặt tại xã Bến Lức (Tây Ninh), cách điểm xuất phát 46 km; sprint 2 đặt tại phường Gia Lộc (Tây Ninh), cách điểm xuất phát 91 km; sprint 3 đặt tại xã Cầu Khởi (Tây Ninh), cách điểm xuất phát 116 km.

Với phong độ ấn tượng, tay đua Marchuk Dzianis, đương kim áo xanh đã thể hiện khả năng nước rút vượt trội, đánh bại các đối thủ, cán đích đầu tiên, giành chiến thắng tại Tây Ninh. Đây là chiến thắng chặng lần thứ sáu của tay đua người Belarus ở Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút.

Trong khi đó, ở chặng đua mang tính bản lề này, các đội chủ yếu thi đấu thận trọng nhằm bảo toàn thành tích tổng sắp, nên không có nhiều biến động lớn về thứ hạng.

Sau 24 chặng, các danh hiệu quan trọng vẫn được giữ nguyên, gồm: tay đua Yarash Uladzislau (Thành phố Hồ Chí Minh New Group) tiếp tục giữ áo vàng cho tay đua có tổng thời gian tốt nhất; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc; trong khi Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) củng cố danh hiệu áo xanh. Danh hiệu áo chấm đỏ thuộc về Mugisha Moise (Thành phố Hồ Chí Minh Vinama) và đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Dịp này, Ban Tổ chức cùng nhà tài trợ đã trao 20 triệu đồng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Ninh, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của giải đấu.

Chặng 25 cũng là chặng cuối của giải sẽ diễn ra vào ngày 30/4 với lộ trình 133 km từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây được xem là chặng đua quyết định, nơi các đội sẽ dồn toàn lực để bảo vệ thành quả cũng như tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế ở những danh hiệu quan trọng. Với phong độ cao, Marchuk Dzianis được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, hướng đến việc nối dài mạch thắng chặng./.