Khuyến khích học sinh tiếp cận tri thức từ sách thông qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải A tại cuộc thi. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Ban Tổ chức trao giải A cá nhân khối tiểu học cho các thí sinh xuất sắc. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được 2.272 tác phẩm dự thi của học sinh đến từ 87 xã, phường trong tỉnh. Trong đó, khối tiểu học có 1.245 bài dự thi, khối trung học cơ sở có 1.027 bài.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, số lượng bài tham gia tương đối lớn. Nhiều tác phẩm có bố cục đẹp, màu sắc hài hòa, bám sát nội dung cuốn sách được lựa chọn và truyền tải những thông điệp giáo dục tích cực. Nhiều học sinh thể hiện khả năng cảm thụ văn học, sự sáng tạo và năng khiếu hội họa thông qua những cách thể hiện độc đáo, đa dạng về chất liệu. Các tác phẩm dự thi của học sinh từ 7 - 15 tuổi phản ánh đa dạng góc nhìn và cảm xúc trước những câu chuyện, nhân vật trong sách; qua đó truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.



Ban Giám khảo đặc biệt ghi nhận nhiều tác phẩm của học sinh nhỏ tuổi, trong đó có các em ở những địa bàn còn khó khăn được thể hiện bằng nét vẽ hồn nhiên nhưng giàu cảm xúc và có chất lượng nghệ thuật tốt. Nhiều tác phẩm cho thấy sự quan tâm, đồng hành của gia đình và nhà trường trong việc khuyến khích học sinh đọc sách, phát huy năng khiếu mỹ thuật.



Kết quả, Ban tổ chức quyết định trao 8 giải tập thể và 74 giải cá nhân cho các đơn vị, học sinh có thành tích nổi bật.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Khổng Đức Thanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau thời gian phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà trường và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, giàu trí tưởng tượng, thể hiện sinh động những cảm nhận của học sinh về các cuốn sách yêu thích. Mỗi bức tranh là một câu chuyện được kể bằng màu sắc và ngôn ngữ hội họa. Nhiều tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ, các anh hùng dân tộc; khắc họa tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè hoặc gửi gắm khát vọng học tập, tinh thần vượt khó vươn lên cùng những giá trị nhân văn tốt đẹp. Qua từng nét vẽ cho thấy sự rung động chân thành của tâm hồn tuổi trẻ trước những điều tốt đẹp được tiếp nhận từ trang sách.

Ông Khổng Đức Thanh nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của cuộc thi là tạo môi trường để học sinh chia sẻ cảm nhận về sách bằng ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và bồi đắp những giá trị nhân văn. Cuộc thi góp phần tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong việc đồng hành cùng học sinh xây dựng thói quen đọc sách.

Dịp này, Trung tâm số Đại học Thái Nguyên đã trao tặng thư viện số cho các đơn vị nhằm góp phần hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động học tập và tiếp cận tri thức của học sinh trên địa bàn tỉnh./.