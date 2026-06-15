Khuyến cáo người dân cẩn trọng, tránh xa khu vực xuất hiện voi hoang dã

Một dấu chân voi trên rẫy bắp, gần rừng thuộc địa giới hành chính xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

UBND xã Đắk Wil khuyến cáo người dân hạn chế ngủ đêm hoặc đi lại trong rừng; đồng thời yêu cầu lực lượng công an, kiểm lâm và đơn vị chủ rừng phối hợp tuần tra, tuyên truyền người dân không tự ý vào rừng, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt hoặc làm hại voi rừng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2026, 3 người dân cùng trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng đi vào rừng lấy mật ong thì phát hiện một thi thể đã biến dạng, không thể nhận diện, xung quanh có nhiều dấu chân voi và phân voi. Nạn nhân sau đó được xác định là H. V. S (65 tuổi, trú xã Nam Dong). Hiện trường xảy ra vụ việc thuộc tiểu khu 862, thuộc địa giới hành chính xã Đắk Wil. Đây là lâm phần được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đắk Wil quản lý.

Tương tự, cách đây 8 tháng, vào tháng 10/2025, lực lượng chức năng xã Đắk Wil cũng đã phát hiện thi thể một người đàn ông nghi bị voi rừng tấn công tại khu vực rừng tiểu khu 854, thuộc lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đắk Wil quản lý. Nạn nhân được xác định là ông M.V.T (66 tuổi, trú tại xã Đắk Wil). Ông T đi vào rừng để lấy măng và mất liên lạc với gia đình 2 ngày trước khi được phát hiện đã tử vong. Hiện trường vụ việc cũng ghi nhận nhiều dấu chân voi, phân voi và tình trạng cây cối, hoa màu bị voi giẫm đạp.

Biển cảnh báo voi hoang dã trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil quản lý. Ảnh: TTXVN phát

Theo người dân địa phương, mấy năm nay, khu vực này thường xuất hiện 3 cá thể voi hoang dã. Voi nhiều lần phá hoại hoa màu và cây trồng tại các nương, rẫy tiếp giáp với rừng tự nhiên. Chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng cũng xác định khu vực này xuất hiện các cá thể voi rừng thường về kiếm ăn.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đắk Wil, diện tích rừng đơn vị quản lý tiếp giáp với lâm phần thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn. Hiện trên lâm phần có một số cá thể voi hoang dã sinh sống. Các cá thể voi hoang dã đều rất hung dữ và đơn vị cũng đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương cảnh báo liên tục, khuyến cáo người dân nên tránh xa voi rừng (khoảng cách tối thiểu 50m); không ở lại rừng vào ban đêm hoặc có các hành vi tác động đến rừng (như chặt cây, dựng lán trại…) tại khu vực voi sinh sống, xuất hiện.

Để phòng tránh voi hoang dã tấn công người, phá hoại tài sản và theo dõi, giám sát các hoạt động của voi hoang dã trên địa bàn, UBND xã Đắk Wil đã thành lập tổ bảo vệ, xua đuổi voi hoang dã trên địa bàn xã. Tổ được thành lập và hoạt động để giúp UBND xã tổ chức, huy động nhanh lực lượng tại chỗ thực hiện xua đuổi voi hoang dã trở lại rừng, giảm thiểu các xung đột và thiệt hại do voi hoang dã gây ra.

Voi thuộc nhóm IB - là loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, giết hại, buôn bán, tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép voi và các sản phẩm từ voi./.