Khuyến cáo đối với công dân Việt Nam do xung đột vũ trang tại biên giới Campuchia - Thái Lan

Ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh. Liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại.



Chủ động liên hệ ngay với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết theo thông tin sau:



- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia

Điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia

Điện thoại: +855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66898966653; email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869; email: konkaen.th@mofa.gov.vn

- Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +84981848484; email: baohocongdan@gmail.com.

Ngoài ra, công dân có thể thông tin tới các cơ quan chức năng qua đường link và mã QR sau: https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8./.