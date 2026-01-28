Khu vực việc làm phi chính thức chi phối thị trường lao động Mexico

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn Khảo sát quốc gia về việc làm và nghề nghiệp (ENOE) do INEGI thực hiện cho biết đến cuối năm 2025, Mexico có khoảng 60,38 triệu người có việc làm, tăng hơn 1,05 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, toàn bộ mức tăng này được tạo ra từ khu vực lao động không chính thức, phản ánh rõ nét tính mong manh của thị trường lao động.

Nhân viên làm việc trong một quầy chuyên doanh thịt gà tại chợ Meddelin, thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Cụ thể, trong năm qua, khu vực phi chính thức tăng thêm khoảng 1,16 triệu lao động, nâng tổng số người làm việc không có hợp đồng, không được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội lên gần 33 triệu người, mức cao nhất ghi nhận trong các kỳ thống kê cuối năm.

Trong khi đó, số việc làm chính thức giảm khoảng 104 nghìn người, còn hơn 27,39 triệu lao động, cho thấy xu hướng dịch chuyển ra khỏi khu vực việc làm ổn định vẫn tiếp diễn.

Công nhân thi công sửa đường giao thông tại trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Tỷ lệ lao động phi chính thức vì vậy tăng lên 54,6% tổng số người có việc làm, cao hơn mức 53,7% của năm 2024. Phần lớn các việc làm phát sinh mới tập trung ở những lĩnh vực có năng suất và thu nhập thấp như thương mại nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, lưu trú và các dịch vụ cá nhân, vốn ít có khả năng tạo ra việc làm bền vững.

Số liệu cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể về giới trong tăng trưởng việc làm. Trong năm 2025, số lao động nam tăng khoảng 1,1 triệu người, trong khi số lao động nữ gần như không thay đổi, chỉ tăng thêm hơn 4.000 người, phản ánh những bất bình đẳng tồn tại dai dẳng trên thị trường lao động.

Giới phân tích nhận định, việc tăng việc làm nhưng dựa chủ yếu vào khu vực phi chính thức chưa phản ánh sự cải thiện thực chất về chất lượng tăng trưởng, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với các mục tiêu nâng cao thu nhập, mở rộng an sinh xã hội và phát triển bền vững của Mexico trong trung và dài hạn./.