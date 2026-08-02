Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước Hà Nội đóng góp ngân sách tăng mạnh

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách, đạt hơn 450,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025.



Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 26,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán và tăng 32,4%; thu từ dầu thô đạt gần 2,12 nghìn tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán và tăng 18,2%...



Trong cơ cấu thu nội địa, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng góp lớn nhất với hơn 123,6 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán và tăng 35% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt hơn 58,3 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9% dự toán và tăng 11,9%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 28,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán và tăng 40,8%.

Công ty TNHH May Maxport, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Một số khoản thu khác duy trì mức khá. Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 37,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán, giảm 2% so với cùng kỳ; thu phí, lệ phí cân đối ngân sách đạt hơn 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán và tăng 29,4%; lệ phí trước bạ đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán và bằng 98,3% cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất đạt hơn 60,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,3% dự toán và bằng 78,4% cùng kỳ năm trước. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước đạt hơn 8,7 nghìn tỷ đồng; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43,6 nghìn tỷ đồng; thu khác ngân sách đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều chi, ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 121,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán và tăng 74,4% so với cùng kỳ năm 2025. Chi đầu tư phát triển đạt hơn 75,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán và gấp 2,3 lần cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 46,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% dự toán và tăng 23,3%.

Cùng với mức tăng chi đầu tư phát triển, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong 7 tháng đạt hơn 72,2 nghìn tỷ đồng, tăng 71,8% và bằng 46,3% kế hoạch năm. Riêng tháng 7, nguồn vốn này đạt hơn 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng 94,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả thu, chi ngân sách đạt được trong bối cảnh nhiều lĩnh vực kinh tế của Thủ đô tiếp tục tăng trưởng. Trong tháng 7/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thoát nước và những công trình trọng điểm có khả năng tạo sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng…/.