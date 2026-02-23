Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Địa chỉ đỏ” thắp sáng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

*Bảo tồn, nâng tầm giá trị hồn cốt di sản



Nằm bình yên dưới những hàng cây xanh mướt của vùng quê Mộ Đức giàu truyền thống, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ lâu đã là niềm tự hào, là “trái tim” văn hóa của người dân Quảng Ngãi. Được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 2006, khu lưu niệm có diện tích 4,7ha, nằm tại thôn 2, xã Mộ Đức, không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là không gian lưu giữ trọn vẹn hình bóng của một nhà lãnh đạo kiệt xuất qua hơn 1.500 hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý giá.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại thôn 2, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN phát

Kể từ tháng 6/2021, khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chính thức chuyển giao khu lưu niệm từ Bảo tàng Tổng hợp tỉnh về cho Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức quản lý, một chương mới trong việc phát huy giá trị di sản đã mở ra. Việc phân cấp quản lý giúp địa phương chủ động, sát sao hơn trong từng khâu chăm sóc. Đặc biệt, để chuẩn bị cho kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư 50 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo toàn bộ khu lưu niệm, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa. Theo đó, các hạng mục từ nhà trưng bày, gian thờ cho đến công trình phụ trợ đều tuân thủ nguyên tắc: giữ gìn nguyên trạng kiến trúc và đảm bảo mỹ thuật cao nhất. Những bức tường cũ được thay “áo mới”, hệ thống mái ngói được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính trang nghiêm và bền vững trước thời gian. Không gian cảnh quan cũng được quy hoạch lại bài bản, tạo nên một quần thể vừa tĩnh mịch, vừa khoáng đạt.



Linh hồn của khu lưu niệm nằm ở những kỷ vật “biết nói”. Từ đôi dép cao su mòn gót, bộ quần áo kaki sờn vai, đến chiếc máy đánh chữ cũ kỹ hay những bản thảo bút tích..., tất cả đều toát lên cốt cách của một nhà lãnh đạo hết lòng vì dân nhưng có lối sống vô cùng giản dị.



Ông Lê Trình, người phụ trách trực tiếp Khu lưu niệm chia sẻ: “Chúng tôi đang nỗ lực chỉnh trang lại từng khung hình, tủ trưng bày để khách tham quan có cái nhìn trực quan nhất. Mục tiêu là làm sao để khi khách bước vào gian thờ, họ có cảm giác như đang được trò chuyện cùng ‘Bác Đồng’ – người con ưu tú của quê hương”.



* “Địa chỉ đỏ” trong lòng thế hệ trẻ



Nếu hạ tầng là “xác” thì tinh thần giáo dục chính là “hồn” của di tích. Hằng năm, Khu lưu niệm đón hàng chục ngàn lượt khách, nhưng đông đảo và giàu tinh thần yêu nước nhất chính là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trong hành trình tìm về cội nguồn, nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu cho các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kết nạp Đảng, Đoàn. Điểm sáng trong công tác phát huy giá trị khu lưu niệm thời gian qua chính là việc đổi mới phương thức tuyên truyền, biến lịch sử từ những con số khô khan thành những bài học đạo đức sống động.