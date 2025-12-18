Khu đô thị thể thao Olympic - biểu tượng "sức vươn" của Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Phối cảnh dự án.



*Siêu dự án mang tầm vóc quốc tế



Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án trọng điểm, có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, góp phần phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.



Dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha nằm trên địa bàn 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, thành phố Hà Nội.



Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Mục tiêu của dự án là hình thành một quần thể đô thị thể thao đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và quốc tế như, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) hay Thế vận hội Olympic.



Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính. Phân khu A: Phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối. Phân khu B: Phát triển đô thị thể thao, dịch vụ gắn liền với Khu liên hợp thể thao và Sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu C và D: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao.

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2035.



*Hướng tới tạo nên “kỳ tích sông Hồng”



Tại Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic cùng với Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “kỳ tích sông Hồng”; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô “văn hiến - bản sắc - sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.



Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là những cơ sở chính trị và pháp lý rất quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.



Sự ra đời của Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô đã tạo ra hành lang pháp lý "vượt trội". Nghị quyết cho phép HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, kể cả dự án quan trọng quốc gia. Đặc biệt, đối với lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng - một trong những khâu khó khăn nhất trong quy trình chuẩn bị dự án, Nghị quyết đã đưa ra cơ chế đột phá: Cho phép UBND thành phố sử dụng ngân sách thành phố để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi lựa chọn nhà đầu tư. Đây là bước tiến mang tính cách mạng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và giảm rủi ro cho nhà đầu tư.



Theo kế hoạch, Thủ đô sẽ chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 19/12/2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030).





Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic hứa hẹn trở thành biểu tượng của một Hà Nội năng động, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu trong tương lai gần./.